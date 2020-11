Posljedice potresa osjećaju se i u Zagrebu. Zima kuca na vrata, a četiri tisuće ljudi i dalje je bez grijanja i tople vode.

Studeni na vratima, a u stanu studeno. Tako je već 223 dana Una bez tople vode i grijanja.

"Imam srećom štednjak na struju tako da grijem vodu u loncima te onda se polijevam kao što su se ljudi kupali prije valjda 50 godina. Kad perem kosu imam lonac i s tim polijevam glavu", Una Radić.

U njezinoj zgradi prvo treba sanirati dimnjak i tek nakon toga može se priključiti plin. U početku se, kaže, oko toga angažirala, ali sada je digla ruke.

"Kad sam shvatila koliko to traje, koliko je to sve silno naporno i koliko moraš čekati užasno dugo na sve, jednostavno sam se prestala više pitati kad će to biti gotovo", rekla je Radić.

Bez grijanja i tople vode nakon potresa ostalo je devet tisuća kućanstava. Sedam mjeseci nakon, još ih je četiri tisuće bez plina.

Njima bi se trebalo olakšati uključivanje plina jer je na Zagrebačkoj skupštini donesen zaključak kojim se traži izmjena Zakona o plinovima. Točnije, traže da nalaze o ispravnosti dimnjaka ne izdaju samo dimnjačari već da se proširi krug ljudi koji mogu to činiti, kako bi se procedura ubrzala.



"Nakon što se saniraju dimnjaci moraju biti izdani pozitivni dimnjačarski nalazi. Ovim zaključkom skupštine predlaže da se dakle osim dimnjačara ta nalaze mogu izdavati i inženjeri građevine ili strojarstva", Tomislav Mazal, direktor Gradska plinara Zagreb.

Bez tih nalaza ne može se pustiti plin. Zaključak Skupštine mora prihvatiti Vlada, a s obzirom na to da je zima sve bliže, velika je vjerojatnost, da će ove godine, u nekim domovima biti hladni radijatori.

