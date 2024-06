ZET u problemima: Dijelom Zagreba i dalje ne voze tramvaji

Uspostavljen je tramvajski promet između terminala Dubrava i terminala Dubec u srijedu od 17,05 sati, zahvaljujući servisnim ekipama ZET-a, Končara i HEP-a koje intenzivno rade na otklanjanju kvara u ispravljačkoj stanici Dubrava, priopćio je u srijedu ZET.

U sljedećoj fazi očekuje se uspostavljanje tramvajskog prometa od Dubrave do Maksimira, najavili su iz ZET-a.

Na istoku Zagreba je u poslijepodnevnim satima došlo do velikog zastoja u tramvajskom prometu koji se protezao gotovo do centra grada, a od Dubrave pa skroz do Draškovićeve ulice tramvaji su stajali u koloni.

Glasnogovornik ZET-a Domagoj Zeba rekao je Hini da se ne može znati hoće li tramvajski promet od Dubrave do Maksimira biti uspostavljen danas ili sutra te da servisne ekipe intenzivno rade na otklanjanju kvara.

Iz ZET-a su također izvijestili da je za vrijeme radova na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina, danas oko 15,20 sati bez napona ostala zona Kvaternikovog trga te su linije 4, 5, 7, 11, 12 i 13 preusmjerene na Trg žrtava fašizma, a autobusne linije iz Dubrave su sa Svetica produžene do Borongaja.

U ZET-u očekuju normalizaciju tramvajskog prometa ovih pet tramvajskih linija za nekoliko sati.

U međuvremenu, putnike prevoze autobusi, a Centar za nadzor prometa prati prometnu potražnju i u slučaju potrebe uključuje dodatne prijevozne kapacitete, priopćila je Služba za odnose s javnošću ZET-a.