Nevjerojatna ispovijest žene koju je u kampu na Mrežnici udario grom, njezin suprug otkriva: "Ležala je na podu, spaljena odjeća se dimila. Na odjeći su bile rupe"

U karlovačkom kampu 46-godišnju posjetiteljicu iz Njemačke udario je grom. U cijelom svijetu je oko 300 tisuća pogođenih godišnje. U karlovačkoj bolnici liječnici kažu: "Prvi nam je put, morali smo konzultirati literaturu." Njemačka turistica svoje je nevjerojatno iskustvo ispričala reporterki Dnevnika Nove TV Barbari Golji.

Neli Peter rekla je kako se spremala oluja i kako su se ona i njezin suprug htjeli što prije smjestiti u kampu na Mrežnici.

"Htjela sam samo zapaliti cigaretu nakon dugog puta. Izašla sam van i više se ničega ne sjećam. Poslije se sjećam da su me tražili kraj auta, čula sam samo svog muža kako me doziva i viče: 'Neka netko dođe pomoći'", rekla je. U Kamp su došli oko 13 sati.

"Htjela je zapaliti ispod stabla i odjednom je sijevnulo, sve je postalo svijetlo", rekao je njezin suprug Uwe Peter. Nije znao reći je li grom njegovu ženu pogodio direktno. "Ne znam, sve je isijavalo svjetlošću kao u filmu. Kad je svjetlo nestalo, žena mi je ležala na podu, cipele su bile negdje ispred nje. Spaljena odjeća joj se dimila. Na odjeći su bile rupe", kazao je.

Žena nije vidjela svjetlo, nije čula zvuk i nije osjetila ništa. "U literaturi postoje objašnjene komplikacije, neke čak i nakon godina da ljudi imaju nekih neuroloških simptoma ili stvaranje tromboze", rekao je doktor Kamal Al Rajabi iz OB-a Karlovac.

No ne može se znati je li li to baš zbog groma. "Ne, i ne možemo znati hoće li se to kod nje javiti. Znamo samo da je gospođa jako dobro prošla s obzirom na to što joj se dogodilo", rekao je doktor. Neli je imala srebrnu ogrlicu oko vrata, a na ogrlici je bio vjenčani prsten. Ogrlica joj se urezala, a prsten je ostavio trag na tijelu. "Tu na prsima gdje je visio je opečeno. Boli me", kazala je.

"Osjetim opekline na glavi. Velika voltaža prošla mi je kroz tijelo", napomenula je. Tomislav Marević, načelnik sektora za pripravnost DUSZ-a, objašnjava što se treba učiniti kada grmi.

"Kad primjećujemo da dolazi grmljavina, da nam je jako blizu, ljudi govore da često strši kosa u zraku, a to znači da se naelektriziralo sve oko nas. Moramo otvoriti usta, čučnemo i tako se pritajimo. Usta otvorimo da nam ne stradaju bubnjići", objašnjava.



"Sretna sam, sretna", poručila je Neli. 25.000 manje sretnih ljudi ove godine neće preživjeti udar groma.

