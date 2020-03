Diljem Hrvatske i svijeta obilježava se Dan žena. Na ulicama danas aktivisti, policajci i političari. Uz prigodno cvijeće, poražavajuća statistika na koju su večeras upozorili građani u maršu zagrebačkim ulicama.

Evo što statistika kaže o položaju žena. U svijetu je čak 41,5 posto žena s visokom stručnom spremom nezaposleno, dok je samo 17,2 posto muškaraca u sličnoj situaciji.

Gotovo nevjerojatno zvuči i podatak da se između 2005. i 2015. nezapošljavanje žena zbog majčinstva povećalo za 38 posto.

Kada se gleda Hrvatska - prije dvije godine imali smo oko 19 posto žena na rukovodećim pozicijama, a prošle je godine taj broj pao na 14, 5 posto.

Položaj žena

Bacimo li pogled na Sabor, tamo je 12 posto zastupnica. 20 posto Vlade čine žene. I zanimljivo, u zdravstvu je među liječnicima 62 posto žena, a od 55 ravnatelja bolnica tek je 8 žena.

I za kraj, prema sadašnjem tempu procjene su da će u svijetu trebati 257 godina da se zatvori ekonomski jaz između spolova.

Pilotkinja koja ruši predrasude

Andrea Blašković upravlja Airbusom i jedna je od pet žena pilotkinja u nacionalnoj kompaniji koja ima više od 100 pilota. Ona je svakako žena koja ruši predrasude.

Priznaje kako joj je ideja o poslu u avijaciji došla još u osnovnoj školi i da njezini roditelji nisu bili iznenađeni, jer je jako dugo pričala o tome. Roditelji su joj, kaže dali podršku. Otkriva reakcije putnika.

"Ima pozitivnih anegdota. Djeca nam znaju doći u kokpit i uopće nisu iznenađena. Kada dođu roditelji onda oni reagiraju. Djeca ne shvaćaju to kao problem", napominje.

Andreu ne živciraju pitanja od kuda jedna žena u tako muškom zanimanju. "Ne živcira me to i ne shvaćam to kao neke negativne insinuacije. Nisam bila odgajana da dječaci i djevojčice imaju različite prilike za poslovni i osobni razvoj".

Ipak priznaje da se susreće s nekim predrasudama. "Vjerovatno kao i sve žene da su žene loše vozačice, pa onda sukladno s tim da su valjda i lošije pilotkinje. Ali to naravno nije tako. Znam puno koje to izvrsno i super rade".

U ratnom zrakoplovstu nema puno više žena pilotkinja, a Andrea to pripisuje odgoju. "Možda smo tako odgajani, možda nas društvo odgaja da djevojčice i dječaci imaju potencijal za različita zanimanja i pretpostavljam da se onda curice ne odluče za tako neki poziv".

Priznaje da će ići po titulu kapetanice. "Naravno, to je neki redovan slijed u karijeri. Tako da svakako jednog dana da", kaže.

