Za Dan žena neki su spremni izdvojiti i više nego za Dan ljubavi. Dečki, muževi, ali i žene ženama danas će pokloniti ruže, nakit ili parfeme. Dok neki parovi tek slave prvi zajednički Dan žena i borbu vode s poklonom, ima i onih iskusnijih.

Velimir i Zora su 48 godina u braku i za njih su dovoljne sitnice. "Meni muž i kad dođe s tržnice i donese glavicu kelja i male visibabe, uvijek mi to uljepša dan“, rekla je gospođa Zora.

Za ovaj poseban dan potrošnja je u porastu. Tome u prilog ide i to što se najviše kupuje nakit . "Žene se vole nagraditi. To im je prilika pa je malo pojačana potražnja", komentirala je Natali Brco, voditeljica trgovine za prodaju nakita.

Dok neke žene vole tradicionalan nakit, druge vole cvijeće. Prodaja cvijeća u ovo vrijeme raste od 50 do 70 posto.



"Ruža je neka klasika. Idu dobro i proljetnice, dakle, tulipani, frezije, a i polako se vraća karanfil", pojasnio je prodavač cvijeća Jurica Samardžić.



Vraćaju se Hrvati i Danu žena, barem ako je suditi prema najnovijim brojkama. Za Valentinovo je prošle godine potrošeno 495 milijuna kuna, a za Dan žena 540 milijuna, znači 45 milijuna kuna više.



Ali planove ove godine remeti koronavirus. Osjeća se to i u restoranima diljem Hrvatske. "Popunjenost je dobra, ali za razliku od prošle godine, dosta je manje rezervacija. Ove godine je osjetno manje upita za taj izlazak", požalio se Petar Ćuzović, voditelj restorana.



Zato su popusti tu da izmame ljude van. Današnji će dan biti prepun popusta za žene, od poklon-bonova u trgovinama, popusta u trgovačkim centrima do besplatnog ulaza u zagrebački zoološki vrt.



Interesantan poklon za žene osvanuo je u Rijeci. Žene su dobile prvi ženski semafor. Građanke su oduševljene jer, kako kažu, brojni semafori imaju samo mušku figuru.

Promjena na semaforu i nas je razveselila, ali i podsjetila kako i u naizgled nebitnim sitnicma, muškarci i dalje dominiraju.

