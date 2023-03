Izražene su razlike u plaćama između žena i muškaraca ovisno o dobi i radnom iskustvu. Najveći je razlika u Međimurskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji gdje iznosi do 20 posto.

Žene i dalje imaju 16 posto nižu plaću od muškaraca, a kada se uspoređuju pozicije, tj. ista radna mjesta, razlika je značajno manja i iznosi osam posto u korist muškaraca.

Prosječna plaća muškaraca u proteklih godinu dana iznosila je 1100 eura neto, dok je plaća žena bila 923 eura. S radnim iskustvom rastu i razlike u plaćama.

Međutim, postoje i razlike među dobnim skupinama.

Najmanje razlike su prisutne među najmlađim ispitanicima, onima do 24 godine i onima s manje od godinu dana iskustva – razlika u plaćama najviše raste u vrijeme kada žene uzimaju pauzu od karijere kako bi zasnovale obitelj, navodi MojPosao u utorak pozivajući se na servis Moja plaća.

Za to vrijeme njihovi muški kolege i dalje stječu iskustvo, napreduju, mijenjaju poslove i dobivaju povišice. Žene tu razliku ne nadoknađuju kasnije, već ostaju niže plaćene do kraja radnog vijeka. No, ta se razlika smanji pred kraj karijere.

Najveće razlike među ženama i muškarcima su prisutne u Međimurskoj (-20 posto) te Splitsko-dalmatinskoj županiji (-20 posto), dok su najmanje u Požeško-slavonskoj (-7 posto) te Virovitičko-podravskoj (-4 posto) županiji.

Najmanja razlika u plaćama (-10 posto) je u najmanjim tvrtkama do 10 zaposlenika, dok je najveća (-16 posto) u tvrtkama preko 250 zaposlenika.

Privatne tvrtke rade veće razlike po spolovima nego državne. Tako su u privatnim tvrtkama u stranom vlasništvu žene plaćene 19 posto manje nego muškarci, dok su u domaćim kompanijama plaćene 15 posto manje.

U državnim tvrtkama žene su plaćene 8 posto manje, slično kao i u javnoj i lokalnoj samoupravi (-10 posto).

Kao razloge u nejednakosti plaća među spolovima portal izdvaja diskriminaciju, različite preferencije posla, rodnu razliku (zasnivanje obitelji) te da su žene sklone tražiti manje novca na razgovorima za posao, ali i kod pregovora oko povišice.

MojPosao dodaje da su žene zbog povijesnih etiketa manje samouvjerene i asertivne na tržištu rada, što im otežava i pregovore o plaćama i prilikom zapošljavanja te traženja povišice.