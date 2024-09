"Bili smo u sakristiji župe i krenula je prema meni...": Žena se zaljubila u župnika, a situacija je toliko izmakla kontroli da se morala uplesti policija

Nina (26) se silno zaljubila u župnika pa ga uznemiravala stotinama sms poruka i pokušala poljubiti u crkvi. Protiv nje je podignuta optužnica jer je od rujna do prosinca svećeniku sa zagrebačkog područja poslala više stotina poruka, iako joj je on govorio da ne želi nikakav kontakt s njom. Zbog uznemiravanja tužitelji traže osam mjeseci uvjetnog zatvora i psihijatrijsko liječenje, piše Danica.

"Proklet bio i ti i te kurve raspale, prokleti bili... Najveći ubojice i grešnici su dobro došli u crkvu i gejevi, a ti si mene prognao iz crkve moje u mojoj župi, jesi li ti uopće svjestan što si napravio, jel ti imaš mozak uopće ikako", napisala je, među ostalim, djevojka svećeniku.

To je kod njega, stoji u optužnici, izazvalo osjećaj nelagode i uznemirenosti za njegovu sigurnost. Njen pokušaj da s njim uspostavi neželjeni kontakt trajao je dulje vrijeme.

"Ja sam od župnika doživjela traume, iz ljudi u župi i drugih ljudi. Zato mi je dijagnosticiran granični poremećaj ličnosti… Znam da je nekome jednostavno reći da neka prestane pisat poruke, ali da mogu prestati, ne bih išla na liječenje", branila se Nina.

Svećenik je ispričao kako je sve počelo. Nina mu se kao župniku obratila i zatražila razgovor i pomoć koju joj je on kao svećenik i pružio. No, odmah je vidio da ona ima drugačije namjere, pa ju je počeo pomalo odmicati od sebe, na što je ona revoltirano počela slati nemoralne poruke putem sms poruka i e-maila.

"U jednom trenutku je u sakristiji župe krenula prema meni da me poljubi, ja sam to izbjegao i pred drugim župljanima joj dao do znanja da je njeno ponašanje prema meni pretjerano i nemoralno, no ona je i dalje nastavila s porukama", ispričao je svećenik koji ju je, nakon toga, prijavio policiji.

Izrečene su joj mjere opreza, zabrana približavanja i uspostavljanje kontakta, ali je ona nastavila s porukama.

"Kontaktirao sam i biskupa i poglavara koji su mi savjetovali da to riješim putem odvjetnika ili policije", rekao je.

I nakon druge kaznene prijave, 26-godišnjakinja je nastavila uznemiravati svećenika porukama sve dok nije opet ispitana u policiji u prosincu.

Optužnica protiv Nine još nije pravomoćna.

