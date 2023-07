Priča o velikoj hrabrosti dobila nastavak: Snježana je pronašla nepoznatog muškarca koji ju je spasio tijekom oluje - ''Ja sam mislila da je gotovo, da nema dalje''

Zagrepčanka Snježana, kojoj su tijekom snažne oluje u Zagrebu nepoznat muškarac i susjed priskočili u pomoć, tražila je nepoznatog muškarca da mu se zahvali. Javila joj se djevojka hrabrog mladića koji joj je pomogao. Snježana ga sada zove na kavu da mu zahvali.

"Imam spasitelja koji se zove Ivan Metikoš. Voljela bih da se vidimo, da porazgovaramo. On je moj anđeo čuvar i hvala mu što 19. srpnja slavim novi rođendan", rekla je Snježana Fajfar.

Ivanov hrabri i nesebični potez ostat će zauvijek zabilježen na snimci, a susret njega i Snježane čini se vrlo izgledan.

"Uhvatila sam se za stup. To je bilo nešto najgore što mi se moglo dogoditi u životu. Pijavica, uragan – tuklo me po licu, kiša me udarala, osjećaj je bio grozan. Nigdje nikog oko mene, a sve leti. Ja sam mislila da je gotovo, da nema dalje. Bilo je još malo da se pustim ili da se pustim ili će otići stup koji se i sad klima, a svi ostali su se porušili. Snimka govori sve", ispričala je Snjažana.

Sve je sa svog balkona snimio Tomislav Fuš. "Da sam bio dolje, pomogao bih joj kao i ovaj dečko", rekao je.

I dobro da je snimio jer Snježana će tako lakše pronaći svog heroja koji joj je bespomoćnoj priskočio u pomoć.

"Shvatila sam da je tamo gomila ljudi. Ne mogu vjerovati da su svi gledali i da nitko nije priskočio. Totalno nepoznati dečko koji je slučajno tu stao jer se srušio stup od rasvjete i drvo je izašao van otvarajući auto nadljudskim naporima da bi meni pomogao", istaknula je Snježana.

Čeka se da se Ivan javi i da Snježana konačno upozna svog spasitelja.

