Za ubojstvo 39-godišnje žene na zagrebačkom Črnomercu 29. studenog, policija sumnjiči 72-godišnjeg muškarca, a nakon ispitivanja na policiji i tužiteljstvu, njegov je zločin okarakteriziran kako femicid.

Zagrepčani su ostali šokirani kada je u petak u dvorištu kuće u ulici Črnomerec pronađeno tijelo žene, a sve je upućivalo da je smrt posljedica kaznenog djela.

39-godišnju ženu je, kako kaže, primio u svoj dom nakon što joj se zbog alkohola i krađa raspala ljubavna veza s njegovim susjedom. Susjedova majka ju je izbacila iz kuće pa joj je on odlučio pomoći. Njih su dvoje, navodi, tog 29. studenog zajedno pili te su se u jednom trenutku posvađali zbog rakije.

"Tražila me da joj natočim rakije u praznu bocu, no nisam htio jer sam joj dao rakije i dan ranije", navodi u svojoj obrani 72-godišnjak. Žena je prema njegovim riječima pobjesnjela i nasrnula na njega kolcem kojeg je od nekud dohvatila. Kako bi se obranio, on je dograbio nož te tvrdi da se 39-godišnjakinja na taj nož sama nabola.

"Nisam ni primijetio da je ozlijeđena, jer je otišla u dvorište. No pola sata kasnije sam je tamo zatekao kako leži bez svijesti pa sam pozvao hitnu pomoć i policiju", prenosi njegov iskaz Večernji list.

Istražitelji za sada ne vjeruju njegovoj obrani pa će do završetka istrage 72-godišnjag biti u Remetincu, gdje mu je određen istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela. Policija ga je prijavila za femicid, koji je teža pravna kvalifikacija zločina od ubojstva ili pokušaja ubojstva.

