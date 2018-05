Reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović u Splitu je danas razgovarala s bivšim gradonačelnikom i saborskim zastupnikom te kontroverznim biznismenom Željkom Kerumom.

Na pitanje vjeruje li da će se ostvariti potpisani projekti, vrijedni dvije milijarde kuna, koji su izglasani na sjednici Vlade u petak i trebali bi pomoći razvoju Splita i cijele regije, Kerum je bio jasan: "Vlada je došla jer je bila svečana sjednica Gradskog vijeća Splita, kada treba reći što se napravilo u proteklih godinu dana. I onda je Vlada došla, a oni puno obećavaju. Ali to je zapravo nešto što se ponavlja već dugi niz godina. Moje je mišljenje da od većine toga što su rekli da će napraviti - neće biti ništa".

Istaknuo je da tako misli jer je to ponavljanje, "po sinjski rečeno: obećanje - ludom radovanje". Naveo je kako je Vlada došla jer je ista stranka na vlasti i u državi i u Gradu Splitu. "Mi smo koalicijski partneri, ja to poštujem, i podržavam ih maksimalno. Predsjednik Gradskog vijeća je moj, predsjednik Županijske skupštine je moj član, ali činjenica je da treba reći što se napravilo u proteklih godinu dana. Zapravo se nije napravilo ništa."

Kazao je kako je ovo peta godina devastacije Grada Splita, "dapače, ova zadnja godina je najgora". Ponovio je kako je grad pun turista, a dvije najveće plaže - Žnjan i Obojena svjetlost, odnosno Kaštelet, nisu u funkciji. "Ja svoj stav držim i neću ga mijenjati, bez obzira što smo mi koalicijski partneri. To nije moj problem, ja nisam izvršna vlast. Mi podržavamo projekte, a oni, izvršitelji, moraju odgovarati", rekao je Kerum.

"Godina je izgubljena. Jedino rješenje je da opet dođem ja"

Istaknuo je kako su projekti Žnjana i Kašteleta trebali biti završeni, ako su već započeti. "Godina je izgubljena, nije se napravilo ništa." Dodao je kako nije bio na svečanoj sjednici Gradskog vijeća, a na pitanje zašto ga nije došao pozdraviti, kaže: "Ja premijera poštujem, to je njegova funkcija, on se trudi, rezultate je neke napravio, ali ad hoc ovako uskakati, doći u Split i reći - mi ćemo dati dvista, trista miliona..."

Rekao je i kako se što se Karepovcatiče sve radi naopako, "ja se od tog Karepovca ježim, Karepovac je usmrdio grad. Kad nešto diraš, to još više smrdi, stara je poslovica". Na pitanje kako to da je premijer kazao da njemu ništa nije smrdjelo kad je dolazio, odgovara: "Premijer bude u gradu po ure pa ide ća. Smrdi Splićanima. To su praktički naslikavanja, a neće se napraviti ništa".

Naglasio je kako se najviše u Splitu napravilo za njegova mandata. "Jedino rješenje za Grad Split je da opet dođem ja. Ako meni Bog da zdravlja, ja ću ponovno doći. Ponovno ću nešto napraviti." Upitan o pristupnim cestama, koje bi trebale biti riješene novim projektima, kaže: "Draga gospođo, da bi se nešto riješilo treba pokrenuti proceduru, treba dati natječaj, projekt i sve ostalo. Kad netko dođe na vlast, odmah, istog dana mora pokrenuti projekte da bi išli u proceduru. Prošla je godina dana, a nije se napravilo ništa, osim štete građanima Splita".

"Ovo što je došao premijer sa svojim ministrima pa se naslikavaju i pričaju priče, to nema veze ni sa čime. To je daleko, daleko od projekata", istaknuo je Kerum. Naveo je kako bi bilo realno da on kao koalicijski partner ne kritizira vladajuće u Gradu, "ali ne da nisu napravili ništa, nego su napravili štetu".

Na pitanje kakav je Andro Krstulović Opara gradonačelnik, odgovara: "Opara je došao za gradonačelnika na silu. Prvo, na silu je sam sebe kandidirao. Drugo, pokrali su glasove da bi bio gradonačelnik. I nema veze, ja sam sve to prihvatio. Da mene nisu pokrali, da sam postao gradonačelnik, HDZ mi ne bi dao ruke da imam većinu u Gradskom vijeću, niti bi prošao lex šerif, niti bi prošao proračun. Dana 31. ožujka bili bi ponovno izbori. To ništa nije prirodno i normalno".

Upitan koje bi on projekte riješio da je gradonačelnik, kaže: "Kad sam bio gradonačelnik, riješio sam sve. Svi POS-ovi stanovi u Splitu su moj projekt. Svim podstanarima u Splitu koji imaju stan od POS-a to je riješio Željko Kerum. Sve vrtiće sam riješio ja. Školske knjige, Zapadnu obalu, i puno, puno projekata. I to je činjenica. Narod meni daje glas već 12 godina. To što su oni drugi pokrali glasove, to je njihov problem".

O Mariću i Agrokoru

Naglasio je kako će on ponovno biti gradonačelnik "i ponovno će Split krenuti. Ovo što se sada dešava, pet godina, to je katastrofa. Oni mogu doći sa stotinu BMW-a, Mercedesa, Audija, naslikati se svi ti ministri, od kojih većina nikad u životu nije ništa radila, jer su zapravo stalno na državnim jaslama. Oni u životu nisu imali obveze pokriti 30. travnja poreze za prethodnu godinu, to nisu ljudi iz posla. To nisu ljudi koji su u životu pomagali, stvarali i ostalo".

Na opasku kako su neki ministri došli iz privatnih tvrtki, primjerice ministar Marić, prvo je pitao: "Goran Marić?" Nakon što mu je reporterka rekla da misli na Zdravka Marića, nastavio je: "Odakle je on došao? Iz Agrokora? Što je bio tamo? Menadžer? Kad je on o čemu odlučivao... Vidite, gospođo, u Agrokoru je sve odlučivao Ivica Todorić. I hvala Bogu da je Ivica Todorić postojao. Sve te firme propale bi da nije bio Ivice Todorića. Bez obzira na to što oni govore, on je stvorio pravi proizvod. I taj proizvod treba sačuvati".

"Ali kad dođe netko upravljati nečime što ne zna, onda je to problem. Ja sam iz posla i ja to znam. A oni to ne znaju. I onda dođe netko i on će upravljati Agrokorom. Bilo bi dobro kad bi ovaj intervju trajao pola sata, da narod čuje što je činjenično stanje. Jer telad ne može upravljati nečime što ne zna. Postoji desetak ljudi u Hrvatskoj koji mogu upravljati time, jer su iz te branše. Ovo drugo, to je katastrofa. Tako isto i ova politika u Splitu - krađa, laž, prevara. Projekti od dvije milijarde, kažete? Čega? Kuna? U što? Pa gdje su im papiri? Ja jučer nisam htio biti tamo zato što lažu! To je čisto jedna - trči, laži, obećanje - ludom radovanje..."