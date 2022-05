O prozračivanju naših domova naučili smo više nego ikad prije u prošlosti, kada smo kod kuće provodili puno više vremena nego do sada.

U Hrvatskoj ima mnogo stambenih i poslovnih prostora koji se susreću s navedenim problemom i ljudi još uvijek ne znaju kako pravilno riješiti takve probleme s viškom vlage i tvrdokornom plijesni koja nastaje kao posljedica zanemarivanja. Vlaga i pllijesan štete našem zdravlju, jer ako smo joj dulje izloženi, može ozbiljno ugroziti naše zdravlje.



O prozračivanju naših domova naučili smo više nego ikad prije u prošlosti, kada smo kod kuće provodili puno više vremena nego do sada. Naravno, većina ljudi želi otvoriti prozore i pustiti svježi zrak u stan, ali to znači gubitke topline i veće troškove grijanja zimi te probleme sa sezonskim alergijama u proljeće, jer pelud uzrokuje brojne neugodnosti. Znamo da svježina, odgovarajuća vlažnost i pravi omjer CO2 i kisika jačaju imunološki sustav.



Bilo da se radi o novogradnjama ili adaptacijama starijih zgrada - u svim slučajevima Lunos ventilacijski sustavi će se pokazati kao prikladno rješenje.

PR Foto: PR



Decentralizirani ventilacijski sustav s rekuperacijom kao rješenje u u kući u Zagrebu, Podsljemenska zona



Tim putem, uz brojne druge zadovoljne hrvatske korisnike, krenula je i obitelj iz Zagreba. Dio kuće, u kojoj se nalaze kupaonica, WC , spavaća soba i garderoba, izgrađen je 60-ih godina i djelomično ukopan u okolni teren.



“Dio kuće u koji su smo ugradilil ventilacijski sustav Lunos građen je 60-ih godina s materijalima korištenim u tadašnjoj gradnji. Temeljitom rekonstrukcijom uz primjenu najkvalitetnijih materijala izolirali smo kuću izvana i iznutra. Primijenjeni materijali i ugrađeni visokokvalitetni prozori hermetički su zatvorili sve zidove i time onemogućili protok zraka. Kuća jednostavno nije “disala”. Kuća ima A oznaku u energetskom certifikatu, a ipak rezultat primjene vrhunskih tehnologija manifestirao se, u suterenskom dijelu, pojavom kondenzata na prozorima, vlage u kutevima zidova pa čak i na pločicama. Na nekim mjestima, pojavila se i plijesan. Odmah smo krenuli u potragu za odgovarajućim rješenjima ventilacije i zapitali se što se može učiniti kako bi se u kući osigurao protok svježg zraka“, kaže Željko.

PR Foto: PR



Vlagu i plijesan spriječio je Lunos decentralizirani ventilacijski sustav.



Decentralizirani sustav ventilacije osigurava dovod svježeg zraka u vaš dom dok se svi prozori i vrata mogu zatvoriti i time uštediti energiju koja bi se gubila izlaskom topline. Sustav radi na način da ventilatori odvode ispušni zrak prema van preko ventilacijskih okna, a svježi zrak ulazi u prostorije kroz zidne ulazne jedinice. Time ćete postići optimalnu razinu vlage u prostorijama, spriječiti stvaranje zidne plijesni, kondenzacije i neugodnih mirisa te poboljšati kvalitetu života sebi i svojoj obitelji.

PR Foto: PR



Jasna vizija: kvalitetno, zdravo i svježe okruženje za život



Rad Lunos ventilacijskog sustava osjeti se ujutro kada se probudite u spavaćoj sobi, okruženi svježim zrakom, bez trunke ustajalog zraka. Tako je i tijekom cijelog dana, u domu je stalno svjež zrak, nikad nema problema s vlagom. Čak i pri kuhanju, vlaga doslovno nestaje nakon samo 15 minuta bez otvaranja prozora. Za to se brine sustav Lunos.



„Tijekom pretraživanja naišli smo i na Lunos rješenja. Tim stručnjaka Lunosa došao je pogledati kuću. Brzo smo pronašli zajednički jezik i dogovorili kako će se ugradnja odvijati. Mnogi imaju zabrinutost oko same montaže,tj. određeni strah kako će montaža funkcionirati u već useljenoj kući. Ali moram reći da tijekom intervencije praktički nije bilo prašine. To je svakako prednost koju smo jako cijenili“, objašnjava Željko.



Nakon konzultacija sa stručnjacima iz Lunosa, odlučili su se za tri modela; e2 rekuperator koji je ugrađen u spavaćoj sobi, model Silvento u kupaoni i radnoj sobi te model klasične ventilacije u garderobi. Ugradnja ventilacijskih sustava pokazala se kao pun pogodak. Dokazala se obećana energetska učinkovitost, razina vlage i CO2 se konstantno održava na optimalnoj razini zahvaljujući ugrađenim automatskim sustavima za kontrolu vlage i kvalitete. Od puštanja u rad, već pet mjeseci, nemamo problema s vlagom u niti jednom obliku. Također nam je bilo važno da ventilacija ne hladi prostorije. Rekuperator iz prostorije izvlači loš zrak, grije keramički uložak, a u prostoriju ubacuje hladan zrak koji se grije na keramičkom ulošku rekuperatora. To znači da je gubitak temperature ventilirane prostorije zanemariv.”, objašnjava Željko.

PR Foto: PR



Svoje mišljenje o Lunos ventilacijskim sustavima iznio je i direktor tvrtke Lunos, Domen Gjuras.



"Vrijedi svakako spomenuti da su Lunos ventilacijski sustavi prije 15 godina smatrani pravim luksuzom. Malo ljudi se odlučilo za to, cijena je bila prilično visoka. Danas su stvari potpuno drugačije; tempo života je neumoljiv, trenuci kada imamo vremena za brigu o domu su prije iznimka nego pravilo. Fizički ih je jako teško redovito I kvalitetno provjetravati. Lunos sustavi osiguravaju 24-satnu kvalitetnu ventilaciju koja radi za nas kada smo kod kuće ili kada nismo, te posljedično ne moramo brinuti o vremenu i načinu ventilacije.”, pojašnjava Domen.

PR Foto: PR



Efikasan u borbi protiv vlage i plijesni



"Važno je osigurati odgovarajuće rješenje prije stvaranja vlage, plijesni. Mnogo puta se kratkoročno otklanjaju posljedice, ali dugoročno ne prolazi. Plijesan se ponovno pojavljuje nakon određenog vremena. Uzrok se mora otkloniti , da zapravo oduzimamo vlazi moć stvaranja plijesni tako što uklanjamo vlažan zrak iz prostorije i unosimo novi, svježi zrak u prostoriju“, objašnjava prodavač Lunosa, dodajući da su plijesan i vlaga ali I prevencija istoga jedan od glavnih razloga odluke o ugradnji sustava Lunos.

Za više informacija posjetite www.lunos-hrvatska.com