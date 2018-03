Blagdanski vikend je pred nama, vrijeme je sve ljepše, proljeće je u zraku. Od sutra će mnogi na nekoliko dana zasluženog odmora, a kako će ga provesti ovisi, naravno, i o vremenskim prilikama ili neprilikama. Donosimo vrmenesku prognozu za blagdanske dane koji su pred nama, ali i prometnu prognozu za ovaj period u kojem se očekuju i gužve na prometnicama.

Proljeće je počelo, osjeća se u zraku, ali i u vremenu. Toplije je, ali ne i pretoplo, tako nam onaj argument "iz zimskih jakni u kratke rukave" ove godine ne stoji. Temperatura se kreće oko prosjeka za ovo doba, a čini se da će tako biti i dalje. Jutarnje vrijednosti još uvijek se zadržavaju blizu nule, no sve rjeđe će to biti tako. Naime, dnevne vrijednosti će uskoro prijeći 15 stupnjeva.

Tipičan proljetni režim promjenjivog vremena, uz izmjenu kiše i sunca nastavit će se i idućih desetak dana, i na početku odmah jedan spojler - i ovaj blagdanski vikend pred nama bit će kišovit. U polju smo sniženog tlaka, sa sjeverozapada nam se pruža dolina, a za vikend će prelazak forntalnog sustava preko našeg područja mjestimice donijeti obilniju kišu.

Da ne biste pomislili da smo do vikenda bez oborine, ni to nije slučaj, no bit će je manje i ne posvuda. Za sada je izglednija sjevernije u zemlji i na sjevernom Jadranu. U tim krajevima i danas će biti umjereno do pretežno oblačno, a moguće je već i malo kiše. U Dalmaciji će biti uglavnom bez oborina, a na jugu najviše sunčana vremena.

Već danas poslijepodne će se u sjeverozapadnim predjelima zadržati umjereno i pretežno oblačno vrijeme, a sve učestalija bit će i kiša. Puhat će slab i umjeren jugozapadni vjetar, a temperatura će se kretati oko 15 stupnjeva.

U Slavoniji i Baranji također će biti pretežno oblačno, premda su šanse za oborinu ovdje ipak nešto manje, i to uglavnom zapadnije. Najviša dnevna temperatura bit će između 14 i 16 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu sutra će povremeno biti kiše, a na moru i pljuskova. Oborina je nekako najvjerojatnija na širem riječkom području. Puhat će umjereno i jako jugo i jugozapadnjak, a temperatura će biti od 11 do 14 stupnjeva. U gorju nešto niža, oko 10.

Najviše suha pa i sunčana vremena sutra se očekuje u Dalmaciji. Možda u zaleđu ili na sjeveru može biti malo kiše. Puhat će umjereno i jako jugo, a temperatura će biti većinom 15 ili 16 stupnjeva.



Promjenjivo vrijeme nastavit će se i za vikend. Bit će sunčanih razdoblja, ali povremeno i kiše, i to češće u subotu kad u gorju može biti i obilnija. Pojačat će jugozapadnjak pa će prvo biti još malo toplije, no u nedjelju, sa sjeverozapadnim vjetrom, ponovno će osvježiti.



Na Jadranu nas čeka također promjenjivo vrijeme. Bit će i sunca i oblaka i kiše, najčešće u subotu kad i ovdje može biti obilnija. Puhat će umjereno i jako, u subotu i olujno jugo, a u nedjelju će vjetar malo oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Temperatura se neće znatnije mijenjati, u nedjelju jedino malo svježije.

Prometna prognoza za Uskrsni vikend - od 30. ožujka do 02. travnja 2018. godine

Uskrsni vikend na naše prometnice dovesti će mnogobrojne vozače. Već smo proteklog vikenda, zbog ranijeg početka praznika u nekim zapadnoeuropskim državama, bili svjedoci čekanja na dijelu graničnih prijelaza u RH.



Gužve na graničnim prijelazima, mnogim gradskim prometnicama, ali i glavnim cestovnim pravcima očekuju nas već tijekom četvrtka, iako će glavnina gužve biti u petak, 30. ožujka, osobito u poslijepodnevnim satima i to na A1 Zagreb-Split-Ploče, A6 Rijeka-Zagreb u smjeru mora te autocesti A3 Bregana-Lipovac u smjeru istoka. Slično će biti i na Ličkoj magistrali (DC1), Jadranskoj magistrali (DC8) kao i na prilazima turističkih središta duž obale, a posebice u Istri i Dalmaciji.



Osim poteškoća na graničnim prijelazima, trajektna pristaništa također bit će mjesta gdje se očekuje pojačan promet i moguća čekanja. Osobito na sjevernom Jadranu, u pristaništima Brestova, Valbiska, Stinica i Prizna te u lukama u Zadru i Splitu.



Na Uskrsni ponedjeljak, 02. travnja, ponovno nas očekuju zastoji na graničnim prijelazima u smjeru Slovenije, na prijelazima sa Srbijom (Bajakovo) i Bosnom i Hercegovinom (Slavonski Brod, Stara Gradiška, Maljevac, Županja, Metković). Pojačan promet i gužve bit će izraženije sredinom i krajem dana zbog povratka prema svojim domovima.



Tako se očekuju gužve na autocesti A3 Bregana-Lipovac u smjeru graničnog prijelaza Bregana i dalje prema Sloveniji, ali i autocestama A1 i A6 Rijeka-Zagreb prema unutrašnjosti; i na prilazima gradu Zagrebu, na naplatnim postajama Lučko i Zagreb-istok, kao i na zagrebačkoj obilaznici (A3), posebice krajem dana, moguće su gužve i kraća čekanja.



Iz Hrvatskog autokluba poručuju kako stoje na usluzi svim vozačima u dane blagdana. "Naši mehaničari i vozači vučnih službi dežurat će danonoćno, a pozivom na broj 1987, svaki vozač u nevolji dobit će pomoć na cesti u slučaju kvara vozila. Informacije o stanju u prometu na cestama mogu se dobiti na broju telefona 072 777-777, čuti na drugom programu Hrvatskog radija, pronaći na internetskoj stranici (www.hak.hr), Facebook stranici i u aplikaciji za pametne telefona, Android, iOS i Windows operativne sustave", poručili su iz HAK-a.