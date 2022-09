Članovi Zeleno-lijevog bloka poručili su u srijedu da s Klubom SDP-a u Saboru jako dobro surađuju te su uvjereni da ima prostora za buduću suradnju u Zagrebu, unatoč tome što je prošli tjedan zagrebački SDP razvrgnuo sporazum s Možemo.

Sandra Benčić iz Možemo rekla je u kontekstu krize odnosa dviju stranaka na zagrebačkoj razini da sa SDP-om u Saboru dijele značajan broj zajedničkih tema, međusobno se konzultiraju i imaju dosta inicijativa, a očekuje da će tako biti i u buduće.

Na konferenciji za novinare Kluba zeleno-lijevog bloka Benčić je ustvrdila da je na primjeru njihove suradnje u Saboru vidljivo da nisu imali komunikacijskih ni drugih problema, dodavši da se u nekim situacijama ponekad ukazuje na manjkavu komunikaciju da bi se pojačao dojam.

Ivana Kekin, koja je potpredsjednica zagrebačke Gradske skupštine, istaknula je da je jasno da ima prostora za buduću suradnju i na lokalnoj razini te najavila da će u narednim danima razgovarati o novom sporazumu između dvije stranke.

Uvjerena je da će se do sljedeće sjednice Skupštine koja će biti održana za mjesec dana iznaći novi model suradnje koji će biti još kvalitetniji nego što je bio do sada i da će u Zagrebu nastaviti surađivati kao dva Kluba koja imaju iste ciljeve, a to je napredak Zagreba.

Članovi Zeleno-lijevog bloka najavili su a će im u fokusu jesenskog zasjedanja Sabora biti energetska tranzicija, što podrazumijeva dostupnu i brzu transformaciju kućanstava, uključujući izolaciju kuća, energetsku obnovu i stavljanje kombiniranih sistema solara i toplinskih pumpi u kućanstva.

Benčić je novinarima odgovorila da je trenutno najveći prioritet da se pokrivamo iz naših zaliha plina, ali i dodala da nije jasno na koji će način Vlada osigurati zabranu izvoza plina što je obećala.

Najavila je također da će se fokusirati na ključne potrebe u području obrazovanja, zdravstva i socijalnih politika, na učinkovitiju i pravedniju poreznu politiku te zelenu industrijalizaciju.

Benčić je šokantnom ocijenila premijerovu izjavu o paramilitarnim grupama koje se naoružavaju da bi srušili Vladu, upitavši zašto, ako je to istina nisu alarmirani svi u sustavu domovinske sigurnosti i zašto Sabor zasjedanje ne počinje s točkom o paramilitarnim skupinama u Hrvatskoj.

No, ako premijerova izjava nije točna i ako je premijer pretjerivao onda je to, smatra Benčić još jedan razlog da on i čitava Vlada podnesu ostavku. Od premijera očekuje da iznese dokaze za svoju izjavu i što će poduzeti po tom pitanju.

Zeleno-lijevi blok predstavio je i zamjenu u Klubu, novu zastupnicu Jelenu Miloš koja prema ranijem dogovoru na polovini mandata dolazi na mjesto Vilija Matule. Miloš je stručnjakinja i aktivistica u području rada, radničkih prava i socijalnih politika, a zastupnica je i u zagrebačkoj Gradskoj skupštini.