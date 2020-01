Životnim partnerima Ivi Šegoti i Mladenu Kožiću Centar za socijalnu skrb Zagreb ponovno je odbio zahtjev za udomljenjem djeteta.

Nakon prvog odbijanja, Ivo Šegota i Mladen Kožić žalili su se Upravnom sudu. Naime, iako je svatko od njih pojedinačno prikladan udomitelj, Centar ih je odbio jer su sklopili životno partnerstvo.

Krajem prošle godine Upravni sud donio je presudu u njihovu korist, no tu presudu Centar nije uvažio pa su Kožić i Šegota ponovno odbijeni. Centar objašnjenje, pravdajući se zaštitom podataka, nije želio davati. Šegota i Kožić za pravo da udome dijete bore se već pune 3 godine.

"Prva reakcija je bila šok zato što se tome nikako nismo nadali, računali smo na to da će se poštovati odluka Upravnog suda. Nekako nam je logično kad sud nešto dosudi da onda svi moraju poštovati takvu odluku, a posebno institucije države", rekao je Šegota.

Kožić otkriva što su im rekli iz Centra.

"U rješenju Centra stoji da oni ne prihvaćaju odluku Suda, da ju ne smatraju obaveznom i da se s njom ne slažu, zapravo. Da oni drukčije čitaju zakone nego Sud čime su se postavili iznad Suda i ovo čak nadilazi našu priču, ovo je zapravo udar na ustavni poredak RH. Znam da zvuči patetično, ali to je to. To treba nazvati pravim imenom", kaže.

Šegota ističe kako imaju veliku podršku.

"Podrška je ogromna, znači mi imamo podršku od samog početka naše borbe. Mi smo prije 3 godine krenuli u ovu priču za udomljavanje. Naše obitelji šire, uže, širok krug prijatelja, ljudi s posla, javljaju nam se obični ljudi na ulici koje ne poznajemo da nam čestitaju, da nas ohrabre.

Postoje naravno i oni koji su htjeli ići našim putem, malo ih je pokolebalo to što se nama događa i na neki način čekaju da vide što će se dogoditi s nama.

Ima naravno i onih koji pokušavaju to na neke druge načine napraviti ili se na žalost sele iz Hrvatske da bi mogli osnovati svoju obitelj ili ne znam, poput ženskih parova koji odlaze na postupke potpomognute oplodnje izvan Hrvatske.

Znači to je tužno da mi evo živimo u Hrvatskoj, plaćamo poreze, lojalni smo građani ove države, ali nas država smatra ipak građanima drugog reda", napominje Šegota.

Kožić otkriva koje će daljnje korake poduzeti. "Sada ide žalba na Ministarstvo i oni imaju 2 mjeseca mogućnosti da prihvate sudsku presudu i mi zapravo ne vidimo drugu mogućnost nego da to naprave.

Ovo nije samo naša bitka. Ovo je bitka zapravo za sve one s kojima se institucije rugaju, kojima pljuju u lice, a to su sve vrste obitelji koje nisu mama, tata i djeca. To su sve jednoroditeljske obitelji, samohrane majke, samohrani očevi, sve posvojiteljske, udomiteljske obitelji, to je sve dio iste priče".

Kaže, ustrajat će do kraja. "Mi smo obojica iz braniteljskih obitelji. Mi ćemo kao naša rukometna reprezentacija ili pobijediti ili poginuti pokušavajući. Nema predaje", otkriva Kožić.

