Nakon što je u brodogradnju u posljednjih 25 godina iz džepova građana otišlo više od 30 milijardi kuna - vlada Andreja Plenkovića rekla je dosta.

S ministrom financija Zdravkom Marićem u Dnevniku Nove TV razgovarala je Ivana Brkić Tomljenović.

Jeste li vi bili upućeni u ovakav način poslovanja u Uljaniku?

Sve detalje i podatke, kad god bi uočili neku nelogičnost ili sumnju, odmah smo reagirali. Dobro se vidi i zna iz svih akata i Vlade još iz 2014., 2015., pa dijelom i kasnije, jasno je bilo definirano kod izdavanja jamstava za što se koga zadužuje, a to su bili resorno ministarstvo i hrvatska brodogradnja Jadranbrod.

Ministarstvo gospodarstva?

Tako je.

S jedne strane jamčite za milijarde kuna našeg novca u Uljaniku, ali ima se osjećaj da nemate potpunu kontrolu nad onim što se događalo u Uljaniku.

Teško je reći sad kad kažete potpunu kontrolu, sigurno da je bila namjera i tih odluka Vlade...

Mislim na novac za koji ste jamčili.

Namjensko trošenje sredstava, je uvijek pitanje kako i je li se dobro pratilo.

Jeste li Vi pogriješili u tom praćenju?

Isključivo je, krenimo od Uprave i Nadzornog odbora. Oni su tu dobili, između ostalog, povjerenje i na upravljanje taj državni novac, odnosno jamstvo, a u konačnici i mehanizmi kontrole nakon toga. Iz perspektive ministarstva financija, kad smo vidjeli nelogičnosti... ako se sjećate prije nekog vremena iscurio je u javnost jedan dokument koji sam potpisao, u kojem smo na ovo upozoravali.

Idemo na vaše izvješće 2017. DORH-u. Je li to predugo tamo trajalo?

Ne bih ulazio u to. Stručne službe ministarstva financija se tražilo da u okviru zakonskih ovlasti, odnosno odgovornosti učine određeni posao. To su napravili, isporučili tijelima državne uprave na daljnje postupanje. Dalje od toga ne bih mogao komentirati.

Ali Ivan Vrdoljak je neki dan rekao da ste i Vi odgovorni?

Ne znam na koji je način to mislio. U svakoj odluci Vlade, možemo čitati svaku pojedinačno, još iz '14., poglavito 15'., desetak jamstava odluka je doneseno samo 2015. U svakoj jasno piše za kontrolu namjenskog trošenja sredstava i kontrolu svega što je vezano za trošenje sredstava se zadužuju resorno ministarstvo.

Je li Martina Dalić, s vama je odobravala ta jamstva i Tomislav Panenić, jesu li oni odradili svoj posao?

Mislim da su radili u najboljoj namjeri i vjeri sa svojim stručnim službama. Geneza stvari i problema kreće od uprava i nadzornih odbora, jer oni su u konačnici ti koji odgovaraju za svoje poslovanje.

Očekujete li pozive iz USKOK-a i DORH-a?

Ja osobno?

Vi i članovi Vlade koji su se time bavili.

Nikada ne bih ništa od toga prejudicirao, ali što se mene tiče, ministarstva financija, upravo je na našu inicijativu Vlada u okviru zaključka i usvojila izvješće koje, ako ćemo realno, sve je to već bilo poznato, ali mi smo sistematizirali stanje svih jamstava i u hrvatskoj javnosti konačno pobudili pravu istinu o tome. Jer sve ovo vrijeme živjeli smo u nekakvom uvjerenju i nešto što je bilo imputirano o značaju brodogradnje, važnosti i slično. Pokazalo se da se novci daju za gradnju brodova kojih nema, da ako se nešto i radi debelo kasni.

Tko je kriv za to? Porezni obveznici su to debelo platili.

Model je razvijen davnih dana prije.

Ja Vas pitam za političku odgovornost?

Politička odgovornost – netko drugi će to prosuđivati. Nije na meni da to govorim. Ali što se tiče samog poslovanja, isključivo i prvotna odgovornost kreće od uprave i nadzornih odbora i svih karika koje u tom sudjeluju.

Zagovornik ste stečaja. Premijer spominje neke dodatne opcije. Koje su to?

Stečaj ili restrukturiranje, kako se sad stvorila stvar, ono za što ja jesam ili nisam. Nisam za to da se novci poreznih obveznika daju za isti način i za isti model koji se u potpunosti pokazao neuspjelim.

Koje su dodatne opcije?

Ne znam.

Nije Vam rekao?

Nije stvar u tome. Postoji još neko vrijeme ispred nas, gdje uprava društava, ako ima ikakvih boljih rješenja od dosadašnjih za koje smo rekli da ih ne možemo prihvatiti. Ako bude neko bolje rješenja i njega smo spremni razmotriti. Ali u ovom trenutku ne znam za druga rješenja.

Jeste li pripremili dokaze za Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa oko karte za nogometno prvenstvo?

Još nisam dobio nikakvu dokumentaciju, odnosno poziv niti bilo kakvo rješenje od Povjerenstva. Ako dobijem razmislit ću kako ću postupati. Što se tiče karata tu je stvar vrlo jasna. Imam izvode iz banaka. Zašto sam sada malo suzdržan? Iz svojih osobnih iskustava s Povjerenstvom iz prijašnjih predmeta, gdje je presuda napravljena. 3. prosinca bio sam sudionik estradizacije samog Povjerenstva. Presuđeno je nakon dugo sati iako kad sam ulazio u prostorije i prije izlaska pred kamere vrlo sam jasno stekao dojam da je presuda već napravljena. Presuda je glasila - kriv je, a nakon dva i pol mjeseca sam dobio rješenje gdje na 28 stranica zapravo ne znam što sam kriv.

To su teške optužbe.

To su fakti. Na taj sam proces, kao što sam i najavio, pokrenuo pravni lijek, žalbu na to rješenje. Što se tiče ovog aktualnog predmeta, kod samog otvaranja predmeta rečeno je poveznica tih karata i mog poznanstva s gospodinom Stojanovićem, s druge strane i taj kredit HBOR-a. Nekoliko kratkih i jednostavnih rečenica. Zatražio je kredit i prije mog mandata, u mom mandatu je izglasan kredit. Najmanje dvadeset i nešto ljudi je taj kreditni zahtjev analiziralo, stručne službe, kreditni analitičari, kreditni rizici, nadzorni odbor, nas deset u nadzornom odboru. Kredit je podignut, hotel napravljen, nakon godinu i pol dana refinanciran u komercijalnoj banci i plaćen penal HBOR-u.

Kreditni rejting nam se diže, ali to ne osjećamo na svojim novčanicima. Prema UN-ovom indeksu sreće Hrvati i nisu baš sretna nacija, a ni investitori nisu sretni kad trebaju uložiti svoj novac ovdje - zbog silne birokracije. Kada će se nešto konačno promijeniti?

Što se tiče sreće, trebamo svi raditi na tome da budemo čim sretniji, odnosno uspješniji. Iz svog djelokruga i onoga što smo kao Vlada napravili, mislim da je dosta toga, ali ljudski je očekivati da se traži još više, da se diže investicijska klima, da se uklanjaju barijere, da se smanjuju porezi, administracija. Sve je to dio paketa. Kao plod toga treba doći dodatni stimulans gospodarstvu, pa bi i kroz gospodarski okvir svi skupa bi na neki način trebali biti sretni. Rekli smo da se nadamo do kraja mandata povratku investicijskog rejtinga, a to se dogodilo na početku druge polovice mandata.

Ostajete li u vladi do kraja mandata?

To ćemo vidjeti.

Znači to još niste odlučili?

Tako je.

