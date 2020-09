Zdravko Mamić je na svojem Facebook profilu napisao da se želi vratiti u Hrvatsku i pristupiti svim suđenjima, ali pod uvjetom da se ona ne odvijaju na sudu u Osijeku.

Mamić je na Facebooku napisao da je u BiH prognan u politički montiranom procesu.

"U želji da se krene u obračun s kriminalcima u pravosuđu izrekao sam pred tridesetak TV kamera i sudom u Sarajevu da imam saznanja da je predsjednik VSRH Đuro Sessa korumpirani sudac i da sam svoja saznanja spreman podijeliti s hrvatskim organima (državno odvjetništvo, USKOK), te da sam spreman podvrgnuti se ispitivanju poligrafom", napisao je.

Međutim, tvrdi Mamić, nitko ga u vezi toga nije kontaktirao, ali ni propitivao njegove tvrdnje. Dodao je da mu je "osobno dao novac za usluge kao predsjedniku suda, u njegovoj kancelariji i činio druge protuusluge" te da "i u mom slučaju ne dozvoljava da se nakon 28 mjeseci od nepravomoćne presude sazove javna sjednica po mojoj žalbi".

Mamić je napisao da nije "nikada ništa u životu uzeo ili ukrao, pa niti izvlačio novac iz Dinama" i da će se to dokazati u poštenom sudskom procesu.

"Želim se vratiti u Hrvatsku i pristupiti svim suđenjima protiv mene i to uz samo jedan uvjet, a to je da to ne bude na sudu u Osijeku. Čast i isprika svim poštenim i časnim pojedincima, oni znaju tko su i što su, ali među njima stoluju suci kakve svijet nije vidio i koji su gori od onih kojima sude", napisao je.

"Pljačka i upropaštavanje" Hrvatske

Mamić je također napisao da smo svakoga dana svjedoci "pljački i upropaštavanja" Hrvatske koja je stvorena na "krvi i borbi naših sinova, roditelja i braće".

Dodao je da ima 42 godine radnog staža te da je "otvorio stotine i tisuće radnih mjesta i isplatio kao poslodavac stotine tisuće plaća" te da ih je isplatio na vrijeme.

"Samo u GNK Dinamo je mojim radom i radom mojih suradnika u mom mandatu od 1992. do danas uprihodovano gotovo milijardu eura. 1.000.000.000 eura koje smo u Hrvatsku poput Robin Hooda donijeli iz inozemstva, na slobodnom, otvorenom tržištu, bez poticaja, povlačenja za rukav i davanja mita kako bismo stvorili posao. Samo rad, krv, znoj i suze", napisao je Mamić.

Mamić je u nastavku napisao da se sa milijardu eura može kupiti "eskadrila borbenih aviona, to je 1/20 godišnjeg proračuna cijele države" koje je zaradio Dinamo.

"Sportskim rezultatima GNK Dinamo i hrvatskih reprezentacija divi se čitav svijet. Ako sam ja bio označen 'šefom' hrvatskog nogometa od strane medija i političara koji su preko Dinama, Zdravka Mamića i hrvatske reprezentacije rušili hrvatsku državu, valjda sam onda i zaslužan za velebne uspjehe hrvatskog nogometa", napisao je.

"U nadi da postoji netko tko će zajedno sa mnom poći u borbu protiv kartela koji zovemo pravosuđem kako bismo izgradili bolje društvo u kojem suci svojim primjerom žive ono što trebaju raditi sve", zaključio je na kraju Mamić.