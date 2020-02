Osim Bušić, službeno je potvrđeno da će kandidati za potpredsjednike biti Oleg Butković, Branko Bačić i Ivan Anušić, a kandidat za zamjenika predsjednika Tomo Medved.

Poznato je ime kandidatkinje za potpredsjednicu HDZ-a u timu Andreja Plenkovića. Bit će to Zdravka Bušić.

Izborni stožer aktualnog predsjednika stranke sastao se s nacionalnim koordinatorima HDZ-a kako bi dogovorili tijek kampanje. Osim Bušić, službeno je potvrđeno da će kandidati za potpredsjednike biti Oleg Butković, Branko Bačić i Ivan Anušić, a kandidat za zamjenika predsjednika Tomo Medved. Program i svoju viziju HDZ-a u idućim danima predstavit će Andrej Plenković.

"Odlično je prošlo, ja ću zamoliti glasnogovornika, to je gospodin Davor Božinović, da vas izvijesti o svemu, kaže nekoliko riječi, čista kampanja, sve će vam reći, lijepa, meni je to jako drago, vidimo se", rekao je premijer.

"Ne mislim da će biti prljava kampanja jer su svi sudionici svjesni toga da je ovo važan dio političkog procesa. Mislimo da je to tim dokazan u svakom smislu, politički, profesionalno jamči uspjeh HDZ-a pod vodstvom Andreja Plenkovića i Vlade", rekao je Božinović.

Sastanak Plenkovićeva tima

"Kakve veze ima što sam ja sestra Zvonka Bušića?"

Nakon sastanka tima Andreja Plenkovića izjavu novinarima dala je i Zdravka Bušić.

Na pitanje je li prepoznatljiva među članovima HDZ-a, kazala je kako smatra da je poznata jer je u HDZ-u od 1989. godine.

"Mislim da ja jesam prepoznatljiva među članovima jer sam u HDZ-u od 1989. godine. Učlanila sam se kada sam bila u Americi, a u Hrvatsku sam došla 1990. i vodila sam Ured predsjednika Tuđmana. Kasnije sam bila u Saboru, Vijeću Europe, sada sam u Ministarstvu vanjskih poslova."

Na pitanje što ona može donijeti kao potpredsjednica HDZ-a, Bušić je izjavila kako ona predstavlja kontinuitet u HDZ-u, mirnoću, kolegijalnost i inkluzivnost.

Na pitanje o eventualnoj prljavoj kampanji i činjenici da je sestra Zvonka Bušića, Zdravka Bušić je izjavila kako nema repova iza sebe.

"Što se tiče mene i moje osobe, ja nemam nikakvih repova iza sebe. U 30 godina u Hrvatskoj nemam niti jednu ljagu, aferu. Uvijek se nađu oni koji povezuju, kakve veze ima što sam ja sestra Zvonka Bušića, što je to krivo, što je tu loše? Ja sam član stranke i ponosna na to i ono što radim. Nije me iznenadio poziv predsjednika stranke za kandidaturu", dodala je Bušić.

Smatra kako je dobro da ima dosta žena u politici.



Vijesti gledajte svakog dana na Novoj TV, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste vijesti? Pogledajte ih besplatno na novatv.hr