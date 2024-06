Vozi se Zagreb Delta Rally: U okolici Zagreba zatvaraju se ceste

Kolnici su mjestimice vlažni i skliski na cestama u unutrašnjosti, a zbog automobilističke utrke, 50. Zagreb Delta Rallyja, privremeno će se zatvarati neke lokalne prometnice u zagrebačkoj okolici, izvijestio je u subotu Hrvatski autoklub (HAK).

Zbog održavanja automobilističke utrke, 50. Zagreb Delta Rallya u subotu će od 8:50 do 11:20 i od 12:30 do 15:30 sati za sav javni promet biti zatvorena prometnica Kašina (od okretišta autobusa) – Laz Stubički – Laz Bistrički (do odvojka za Moravče i Adamovec), a od 9:25 do 12 i od 13:20 do 15:50 sati Banšćica – Dubovec – Lepa Ves – Hruševec Matenci.

Prometnica Pila – Hunjka za sav će javni promet biti zatvorena od 10 do 12:30 i od 13:50 do 16:20 sati.

Zbog odrona prekinut je promet na državnoj cesti između Pregrade i Druškovca Humskog.

Zbog oštećenog kolnika na županijskoj cesti Grubišno Polje-Daruvar u mjestu Donja Rašenica vozi se naizmjence.