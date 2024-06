Na cestama stradale još tri osobe: "To je obijesna vožnja, 50 km/h brže od dozvoljene brzine"

Još jedna tragična noć na prometnicama. U samo deset minuta razmaka, na širem splitskom području smrtno su stradala dva motociklista. Jedan u Glavicama kod Sinja, a drugi u Omišu, predio Ivašnjak.

U oba slučaja vozači su izgubili nadzor nad vozilom. Jedan se zaletio u zid, drugi u stablo.

"To su sumanuto brze vožnje koje su obijesna vožnja i to za više od 50 km/h brže nego što je dozvoljena brzina", rekao je prometni stručnjak Željko Marušić.

Na području Policijske uprave Splitsko-dalmatinske registrirana je trećina hrvatskih mopeda i motocikala. Od početka godine, devet vozača je izgubilo živote.

"Mislim da je to i splet okolnosti jer su naše prometnice primarno klizave, poprilično zapuštene", smatra Saša.



"Mislim da bi trebali postrožit prometne policajce u kvartovima, da se nešto na tom području poradi", predlaže Maja.

Splitska policija jučer je zaustavila 159 vozača mopeda i motocikala. Sankcionirano je njih čak 133.

"Najvažnija prevencija je izvjesnost kažnjavanja. Dakle, spoznaja motociklista da više ne bi smjeli kršiti prometne propise bez rizika kažnjavanja. Za ovakve sumanute vožnje treba oduzimati motocikle jer to je objesna vožnja i propisati zatvorsku kaznu", rekao je Marušić.

Na potezu između Makarske i Omiša, a posebno vikendom, cesta se pretvara u trkaću stazu.

"Stravično. To je... plaše me njihovi zvukovi. Svaki put prođem sa stresom kad oni prođu", priznaje Snježana.



"A sad kako polažen vidija san, neki su isto malo ludi. Piče okolo, ovo-ono. Meni to nije, nije to meni lipo. Ne sviđa mi se", kaže Toma.

Proteklog vikenda na hrvatskim prometnicama smrtno je stradalo sedam osoba. Rano jutros, u Bjelovaru, stradala je i 69-godišnja vozačica osobnog automobila, a uzrok nesreće utvrdit će se po nalazu obdukcije.

