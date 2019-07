Nevjerojatna i grozna navika Hrvata i ove godine uzela je maha. Zbog vlasnika koje svoje ljubimce ostavljaju kada odlaze na godišnji odmor, skloništa za životinje ljeti pucaju po šavovima.

Alternativa itekako postoji pa je tako sve više hotela za pse i mačke. Nažalost, ostavljenih štenaca je kao u priči. Dumovec ljeti doslovno puca po šavovima, a trenutačno skrbe za 300tinjak životinja. U skloništima ima i starijih pasa, a jedan od njih je i Orson koji je došao u sklonište 12. lipnja s 5 godina, a pronađen je napušten kako luta po cesti. Psi su uglavnom ostavljeni u ljetnim mjesecima kada vlasnici odlaze na godišnji.

„Nažalost i to se išto dešava. Znamo pronaći pse s mikročipom, ali se više ne može doći do vlasnika“, kaže Darko Ozmec iz skloništa za životinje Dumovec.

Opcija itekako ima. Jedna od njih je i hotel za pse gdje se psi mogu zbrinuti za 150 kn na dan.

„Dolazi nam puno ljudi, postaju sve svjesniji da pas nosi odgovornost kao kućni ljubimac te da to nije nešto kratkoročno do prvog problema“, kaže Vedrana Dorogi, suradnica u hotelu za pse.

No, nesavjesnih vlasnika nagledala se Saša Španović, profesionalna čuvalica mačaka i šetačica pasa. Od tri psa koja šeta, dva su njezina jer su ih vlasnici doveli na čuvanje i odlučili da ih više ne žele.

„Imali smo situaciju s mačkama gdje bi s obzirom da mačke ne trebaju čipirati po zakonu kao što se trebaju psi, znali ostaviti mačke i više nikad se ne javiti“, kaže Španović.

Frenki je također jedan od ostavljenih pasa. Njegova sadašnja vlasnica Vesna pojašnjava kako ga ja pronašla.

„Bacio ga je na cestu, godinu dana je bio po cesti i šetao pesek. Takvog čovjeka treba na trg malo ga sasjeći s nožićem i sa soli. Tad bi bilo pravde na svijetu, a ne životinjica da se pati“, kaže Vesna.



Postoje kazne za napuštanje životinja i to do 30 tisuća kuna, ako se vlasniku uđe u trag. No, one se rijetko naplaćuju. Prošle godine bilo je 300tinjak kazni, uglavnom za puštanje ljubimaca bez nadzora.

