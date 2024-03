Holjevka zatvara promet dijelom Zagreba: Pogledajte alternativne pravce

U nedjelju 3. ožujka u 11 sati održat će se atletska utrka Holjevka IX. Zbog toga će promet u dijelu grada biti potpunosti zatvoren od 10:30 do 13 sati.

Utrka će započeti na Mostu Slobode, a završiti u Parku Bundek kod jezera.

“START: Zagreb, Most slobode - Hrvatske bratske zajednice istočni kolnik smjer sjever - okret južni nogostup Ulice grada Vukovara - Hrvatske bratske zajednice zapadni kolnik smjer jug - Avenija Većeslava Holjevca zapadni kolnik - okret sjeverni nogostup Avenije Dubrovnik - Avenija Većeslava Holjevca istočni kolnik - Most slobode - Hrvatske bratske zajednice istočni kolnik - južni nogostup Ulice grada Vukovara - Hrvatske bratske zajednice zapadni kolnik - Most slobode - Avenija Većeslava Holjevca zapadni kolnik - sjeverni nogostup Avenije Dubrovnik - Avenija Većeslava Holjevca istočni kolnik smjer sjever - Ulica Damira Tomljanovića Gavrana - spojni kolnik s Antallovom ulicom smjer sjeveroistok - pješačka staza jugozapadni ulaz u Park Bundek - CILJ: Zagreb, Park „Bundek“ kod jezera s južne strane“, stoji u izvještaju policije o ulicama koje će biti zatvorene zbog utrke.

Zagrebačka policija izvijestila je i o alternativnim pravcima kojim će građani moći slobodno prometovati.

U smjeru jug – sjever i obratno to su: Avenija Dubrovnik - Most mladosti - Držićeva avenija - Ulica grada Vukovara i Avenija Dubrovnik - Jadranski most - Savska cesta - Ulica grada Vukovara.

U smjeru istok – zapad riječ je o pravcima: Ulica grada Vukovara od Savske ulice do Držićeve avenije, Slavonska avenija - Zagrebačka avenija - Ljubljanska avenija, Avenija Dubrovnik od rotora Remetinec do rotora Zapruđe, stoji u priopćenju.

Sukladno navedenom, policija moli građane za razumijevanje, strpljenje i poštivanje uputa policijskih službenika.