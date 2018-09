Provjereno donosi bizarnu priču o dirofilariozi – bolesti čiji su prijenosnici komarci.

Jedno se jutro probudila i osjetila bol u oku. Mislila je da ju je ubod insekta, a onda je pod kožom primijetila nešto što je nalikovalo na – crva. Provjereno večeras donosi bizarnu priču o dirofilariozi – bolesti čiji su prijenosnici komarci, a manifestira se kao pojava potkožnih crva.

„Ja sam se ujutro probudila i osjetila sam da me nešto boli. Otišla sam gledati na ogledalo jer sam mislila da me je nešto ugrizlo, no nije bilo ništa crveno, nego je samo bilo nabubrilo. Nisam odmah obraćala pažnju, misliš nešto te ugrizlo i što sad…“, ispričala je Mirela Stojilković za Provjereno.

„Onda sam vidjela to nešto namreškano. Vidjelo se da je to nešto živo, da je to neki crvić koji se micao i onda je on krenuo nazad... ja sam se preplašila. Jer je on krenuo prema nazad i čak prema van. Mislim, kao da hoće izaći van kroz kožu.“

Dijagnoza koju je dobila bila je dirofilarioza – potkožni crvi. Riječ je o parazitima koji najčešće žive u psima, no ponekad završe i u ljudima, i to zbog uboda komarca. Od ličinki koje komarac prenese čovjeku razvije se jedna koja naraste u crva dugog i do 10 centimetara.

Mirela je bila i hospitalizirana, no kada bi se crv pojavio, tvrdi, nije bilo moguće organizirati operaciju jer je nedostajao kirurg ili anesteziolog. No kada je konačno došla na red za operaciju, kao za peh, više ga nije osjećala. Otvorili su joj kapak, kaže, i nije ga bilo, kao ni na magnetskoj očne šupljine. Ali, crv je i dalje tu, tvrdi Mirela.

„Osjetim nekada pritisak jer me oči bole, svrbe, peku... I osjetim gmizanje.“

Emisiju gledajte četvrtkom od 22:15 na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno.



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr.