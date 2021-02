Energetska učinkovitost kućanskih uređaja rangirana je prema abecedi. Oni s najviše energetske uštede dosegnuli su ocjene A s tri i više pluseva. Upravo stoga ljestvica ocjena po slovima malo se mijenja, i to od 1. ožujka. Ona učinkovitost koja je ranije bila A plus, sada će biti E.

Dok se pere rublje od proizvođača se očekuje da proizvode uređaje koji troše manje struje, vode i deterdženta. Potrošnja se prikazuje na markama, no po EU standardima se očekuje sve više uštede energije, pa je većina uređaja dosegla ne samo A razred nego i visoki A s više pluseva.

"Neki imaju već i pet pluseva energetske učinkovitosti, poput ovih novih frižidera", rekla je Renata.

Zbog te inflacije A plusa, uvode se nove tablice ocjena. U nekim trgovinama bijelom tehnikom već su pripremili nove energetske deklaracije za 1. ožujka.

"Oko 80 posto uređaja sada je došlo do A plus, pa to ide u 5 ili 6 pluseva i više i to nema smisla. Ono što je do sada bilo A s dva plusa, sada će po novim standardima biti u E klasi", kaže Josip Mrđen, voditelj trgovine bijelom tehnikom.

Kad kupac krene u trgovinu želi ono najbolje za svoj novac, najkvalitetnije. Gledaju stoga i energetske oznake no one nemaju nikakve veze s kvalitetom, samo s energetskom učinkovitošću. Iako nekima baš nije važno ni bitno što piše na tim energetskim tablicama.

"Ljudi su promijenili štedne žarulje, a ništa ne štede, računi sve veći", govori jedan kupac.

"Gledam da li je energetski učinkovito jer smatram da odabirom visokog A mogu uštediti struju", kaže Renata.

U sve je upućena i europarlamentarka Biljana Borzan .

"Obzirom na to da se radi o uređajima koji će bolje štedjeti energiju dolazit će i do uštede u kućnim budžetima. Građani će godišnje uštedjeti otprilike 500 eura što svakako nije zanemarivo. Postoji opravdana sumnja da se u uređaje ugrađuje dijelovi zbog kojeg se uređaji brže kvare kako bi natjerali kupca da kupi novi uređaj", rekla je Biljana Borzan, europarlamentarka (SDP).

Kupce ipak najviše zanima da im uređaji rade učinkovito i da se ne pokvare odmah iza garancije, što je postao čest slučaj. No, u nekim servisima perilice i slični uređaji se još popravljaju.

"Prije su uređaji bili skuplji no bili su kvalitetnije izrađeni. S druge strane, danas su dostupni svima i poprilično su jeftiniji stoga su i kvarovi neizbježni", govori Marko Gudić, voditelj servisa bijele tehnike.

No neke perilice s visokom energetskom učinkovitošću koje troše manje vode nisu po volji mnogim domaćicama. Rublje peru gotovo na suho i treba im ručno nalijevati vode.

"U perilicama je sigurno manje vode. Ne opere se dobro veš bez obzira što oni kažu da je energetski učinkovito", rekla je Renata.

Čini se da se energetska ušteda i proizvođači još dogovaraju oko detalja.

