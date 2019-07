Zbog loših rezultata državne mature SDP traži smjenu ministrice znanosti i obrazovanja Blaženke Divjak.

“Rezultati državne mature pokazali su da je sustav obrazovanja posljednje tri godine u dubokoj krizi. Naime, umjesto da se nastavila kurikularna reforma koju smo započeli zajedno s Borisom Jokićem, aktualna ministrica napravila je samo kozmetičke promjene”, istaknuo je Rajko Ostojić. Kaže da je cijeli njezin mandat obilježen nizom afera, od proglasa za branitelje za ravnatelje škola, preko ukidanja Dnevnika Ane Frank, do poraznih rezultata mature.

“S obzirom na to da premijer Plenković kreće u ambicioznu rekonstrukciju Vlade, predlažem da to obuhvati i ministricu Divjak. To će nam na kraju pokazati koliko je rekonstrukcija ambiciozna i kakav je odnos snaga u vladajućoj koaliciji. Hoće li Plenković mijenjati samo HDZ-ove ili ima snage mijenjati i HNS-ove ministre”, zapitao se Ostojić.

Predsjednik SDP-ova Savjeta za visoko obrazovanje, znanost i inovacije Emil Tafra rekao je da su rezultati ovogodišnje državne mature vrlo zabrinjavajući.

“Pokrenutu reformu zaustavili su HDZ i Most zbog izmišljenih ideoloških razloga, a na štetu budućih generacija naše djece”, rekao je Tafra i dodao da je sadašnja Škola za život kozmetička promjena dijela sadržaja.