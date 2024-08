Ponovno je pao CEZIH: Liječnici i ljekarnici zbog svega smislili plan B

Ponovno problemi s CEZIH-om. Liječnici nisu mogli napisati e-uputnicu ili e-recept pa su se vratili na starinski način - izdavanjem fizičke uputnice i recepte.

U domovima zdravlja - u ponedjeljak se otežano radilo. Ponovno su nastali problemi s Centralnim zdravstvenim informacijskim sustavom.

"Kad CEZIH ne radi mi ne možemo slati recepte za kroničnu ili akutnu terapiju. Kao što ne možemo slat nikakve uputnice u sekundarnu zdravstvenu zaštitu niti u laboratorij. Danas je postojala mogućnost da pacijent dođe negdje na pregleda, a da uputnice u bolnici nema jer kolege u bolnici također ne vide te uputnice“, rekla je Mirela Marković, liječnica obiteljske medicine.

Liječnici su se tako prebacili na ''stari'' sustav - odnosno: "Uputnice smo pisali i printali po starinski. Ako je neko akutno bolestan, za antibiotik smo im recepte ručno pisali“, objasnila je Marković.

"Nije baš ugodno. Malo je duže trajalo i znate, to onda već postaje problem, ljudi postaju nervozni“, rekao je Nikola iz Zagreba.

Na plan B prebacili su se i u ljekarnama. Zdravstvena iskaznica danas tu nije mnogo značila.

"Imamo papirnate recepte odnosno stavljamo lijekove u posudbe kad se radi o trajnoj terapiji kod pacijenata koji kod nas svakodnevno dižu lijekove. U takvim slučajevima im lijek stavljamo u posudbu. One koji nisu naši redovni pacijenti zamolimo da odu do liječnika te da im on napiše papirnati recept to jest da imamo neki dokaz da oni zaista trebaju tu terapiju“, rekla je Ivana Ćurić, magistra farmacije.

Pacijenti su, kažu, uglavnom strpljivi.

"S obzirom da ja znam i na ručno i na ovo, nije mi veliki problem. Nije se puno promijenilo“, rekao je Saša iz Zagreba.

No u ljekarnama se zbog problema s CEZIH-om posao komplicira.

"Moramo rješavati te posudbe, dakle mi konstantno pratimo je li liječnik pustio lijek. Imamo više papira i novaca sa strane koje moramo pratit“, rekla je Ćurić.

A u posljednje vrijeme s CEZIH-om je mnogo problema.

"Najveći problem u cijeloj priči je što se to stalno događa. Znači nema tjedna u posljednjih pola godine da barem jedan dan CEZIH nije radio“, rekla je doktorica Marković.

Iz HZZO-a objašnjavaju – u ponedjeljak nije pao cijeli sustav, već su otežano radili njegovi dijelovi. Kažu, proradilo je oko 14 sati. Krajem srpnja radilo se na modernizaciji sustava, a još traje optimizacija, pa su moguće teškoće u radu.

