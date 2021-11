Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu objavila je kako su zbog povećane količine sastojka ohratoksin A iz trgovina povučene suhe smokve.

Prema navodima Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, sporni sastojak nalazi se u suhim smokvama koje se koriste u proizvodnji raženog kruha. U ponedjeljak je povučen s polica u trgovinama.

Detektiran je ozbiljan rizik, a proizvod je bio distribuiran i na području Hrvatske.

Increased content of ochratoxin A in dry figs used in production of rye bread

Referenca: 2021.6164

Datum slučaja: 15. 11. 2021.

Zadnja izmjena: 15. 11. 2021.

Kategorija proizvoda: voće i povrće

Rizik: ozbiljan

Tip obavijesti: company's own check

Radnja izvršena: povlačenje od primatelja

Status distribucije: distribucija u druge zemlje članice

Proizvod: dry figs

Objavljeno u RASFF potrošačkom portalu: nije objavljeno dosad

Zemlja prijave: Slovenija

Porijeklo: Slovenija, Turska

Distribuirano: Hrvatska, Slovenija