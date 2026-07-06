Kreće obnova, više od 850 studenata ostaje bez mjesta u domu. SC nudi rješenje: "Dobit će taj novac"

Uskoro kreću radovi u najvećem studenskom domu u Hrvatskoj, popularnoj Savi. Obnavljat će se dva paviljona koja renovaciju nisu vidjela od same izgradnje 80ih godina. To znači da će studenti ostati bez 852 kreveta - zato će se isplaćivati subvencije za podstanarstvo.

"Obnavljat će se ne samo vanjska fasada, tu će biti stolarija, podovi, namještaj, bit će to jedno novo moderno zdanje", rekao je Vlado Levak, pomoćnik ravnatelja SC-a Zagreb.

S radovima bi se trebalo krenuti krajem mjeseca. Vrijednost projekta je nešto manje od 20 milijuna eura - to su najvećim dijelom bespovratna EU sredstva. Radovi bi trebali trajati 18 mjeseci.

Obnova studentskog doma - 6 Foto: DNEVNIK.hr

"Bila sam ovdje dvije godine, stvarno je lijepo, ima dušu, ali mislim da stvarno treba obnova, ne može više ovako funkcionirati", rekla je studentica Mia.

"Mislim da je to lijepo, da studenti zaslužuju u malo ljepšim uvjetima", dodala je Nera.

Svi se slažu - paviljoni vape za obnovom. No, studenti ostaju bez 852 kreveta dok traju radovi. Zato će se isplaćivati subvencija za podstanarstvo od 152 eura.

"Natječaj za smještaj u studentske domove, a ujedno i za subvenciju, podstanarstvo u ovom iznosu 152 eura bit će raspisan u drugoj polovici ovog tjedna. Studenti koji ostanu ispod crte do popunjenja kapaciteta naših uobičajenih će ostvariti taj novac", kazao je Levak, dodajući da će se ona isplaćivati na mjesečnoj razini.

Obnova studentskog doma - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"Nadamo se da ćemo mi uspjeti dobiti druge paviljone iduće godine", rekao je student Nikola. "A, nada umire zadnja, kako to kažu..."

"Ovisi kako se tko snađe. Osim ako netko ima nekoga, onda je to okej", komentirala je studnetica Katja, dodajući: "Izdvojiti 300 eura mislim da svatko može. Ali opet i dalje to je skupo, s obzirom da ja ovdje plaćam rentu 40 eura".

Stanova još ima, ali cijene?

Što se stanova tiče, reagirati treba na vrijeme, kaže agentica. Prvog devetog je kasno.

"Već sada primjećujemo da su se studenti, njih 2,3,4 počeli udruživati i traže veće stambene jedinice koje će onda dijeliti zajedno sa svim troškovima", kazala je Jelena Kravoščanec Todorović, agentica za nekretnine.

A ima li dovoljno takvih stanova? "Pa budemo vidjeli, naravno, kolika će biti potreba, ali za sada ih ima."

Cijene najma trenutačno se kreću od oko 500 eura naviše.

"Stanovi s jednom spavaćom sobom su otprilike u rasponu, ovisno o lokaciji i opremljenosti, između 500 i 700 eura. S dvije spavaće sobe do 1000 i ovi veći, ovisno o opremljenosti i lokaciji su oko 1500 pa naviše", ispričala je Kravoščanec Todorović.

Stanova, dakle, još ima. A što se tiče natječaja za domove, očekuje se u drugoj polovici tjedna. Iz SC-a apeliraju na studente da prate njihove stranice gdje će im sve biti objašnjeno.