Kreće obnova, više od 850 studenata ostaje bez mjesta u domu. SC nudi rješenje: "Dobit će taj novac"

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Piše DNEVNIK.hr, Sanja Vištica, 06. srpnja 2026. @ 19:33 komentari
Obnova studentskog doma - 1
Obnova studentskog doma - 1 Foto: DNEVNIK.hr
Dva "stara" paviljona na Savi nisu se obnavljala već 39 godina. Iako studenti pozdravljaju odluku, mnogi će ostati bez kreveta.
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