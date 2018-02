Ne stišavaju se prijepori i nedoumice oko postupka sanacije splitskog odlagališta Karepovac. A izjava Nina Vele, zamjenika gradonačelnika Novoj TV i danas je predmet spora. Podsjetimo, rekao je da zakon nisu prekršili, ali ga nisu do kraja poštovali. Oporba traži istražno povjerenstvo, a na naš upit reagirao je i ministar zaštite okoliša Tomislav Ćorić.

Splitsko Gradsko vijeće je zaključio kako će se postaviti dodatna mjerna postaja Karepovac te da će se poduzeti sve mjere kako se ne bi ugrozila sezona. Rekli su da nije bilo i nema ugroze za zdravlje ljudi.

Osim podataka o mjerenju kvalitete zraka, do 1. ožujka na stranicama grada trebala bi se objaviti sva dokumentacija o sanaciji Karepovca. Osnovat će se i posebno gradsko vijeće koje će pratiti cijeli postupak sanacije Karepovca.

Nakon maratonske sjednice GV #Split o Karepovcu ovo je zaključak. Međutim, ni riječi nema o sankcijama i odgovornosti. @DNEVNIKhr #DnevnikNoveTV pic.twitter.com/RJT0S03Yo8 — Mario Jurič (@JuricNovaTV) February 19, 2018

Dok se u Splitu održavala maratonska sjednica o Karepovcu, Tomislav Ćorić, ministar zaštite okoliša i energetike iz Dubrovnika je poslao stav o izjavi Nina Vele, zamjenika gradonačelnika Splita.

"Što se tiče izjave gospodina Vele ili bilo kojeg drugog dužnosnika mi, svi trebamo preuzeti odgovornost za svoj dio posla, činjenica da neka mjerenja kako sam shvatio iz vašeg pitanja nisu rađena treba prije svega uroditi time da se čim prije krene sa svim mogućim mjerenjima i sa svim onim što je potrebno", kaže Ćorić.

Na pitanje hoće li netko odgovarati zbog toga, Ćorić kaže da je odgovornost u slučaju Karepovca "na onome tko je investitor, na onome tko odrađuje taj posao".

Odgovornost mora imati ime i prezime poručuju iz MOST-a

"Nedvojbeno je da je ministar upro prstom u gospodina Velu i rekao da je grad i on kao predsjednik Povjerenstva za praćenje sanacije odgovoran. Mi ćemo uputiti prijedlog za pokretanje postupka protiv odgovorne osobe zbog teške povrede dužnosti", kaže Ante Čikotić iz Mosta.

SDP-ov Joško Markić traži smjenu člana Povjerenstva za praćenje sanacije, Nenada Periša, koji je voditelj službe za ispitivanje kakvoće zraka.

Zamjenik gradonačelnika pred novinare nije htio. Tek se šturo o svemu izjasnio na sjednici.

"Izjavu gospodina ministra nisam čuo niti postoje bilo kakve indikacije izvanrednih okolnosti pa u tom smislu nemam što reći", rekao je Vela.

U obranu se uključio HDZ-ov Petar Škorić. "Ne stavljajte u usta ono što ste vi izvukli iz medija. Izvučeno je i ovdje ministru je stavljeno u usta nešto što nije kazao", ustvrdio je Škorić te poručio građanima da trebaju biti mirni jer nema nikakvih problema.

"Vi možete utvrđivati tko je kriv što nije u tom vremenu nabavljen taj uređaj za mjerenje na Karepovcu, ali u svakom slučaju projekt nije mogao kasniti. Da je kasnio ušli bi u sezonu", kaže Škorić koji na pitanje tko treba odstupiti kaže da odstupiti treba onaj tko pokušava zaustaviti sanaciju.

Arsen Zoran Tonšić, izvođač radova, kaže pak da se od projekta nije odstupilo.

Kraj sjednice s transparentima je čekalo troje nezadovoljnih građana. Nadležni uvjeravaju kako se mjeri sve što je potrebno te da plinovi nisu opasni za zdravlje ljudi.

Ninčević: "Vidjela sam da se sve ne mjeri"

Jasna Ninčević iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo prije nekoliko dana je digla popriličnu buru u javnosti.

"Ja sam jako zadovoljna s cijelim tijekom sjednice Gradskog vijeća. Mislim da je koristilo svima nama, i gradskim vijećnicima, vladajućima i opoziciji, svim građanima", rekla je Ninčević za Dnevnik Nove TV.

Na pitanje zbog čega je reagirala dva mjeseca nakon početka sanacije Karepovca, Ninčević kaže da je prije desetak dana tek dobila svu dokumentaciju.

"Nisam imala ni studiju utjecaja na okoliš iz 2000. ni rješenje iz 2015. Imala sam samo projekt, knjigu A, u kojoj je pisalo što se treba mjeriti od početka sanacije, koju sam dobila tek 20. prosinca. Vidjela sam da se sve ne mjeri", kaže Ninčević.

Podsjetili smo je na njenu izjavu iz 24. studenog 2017. kada je rekla da je sa zrakom sve u redu i da nema ugroze za zdravlje ljudi.

"Stvar je u tome da sam taj dan prvi put saznala od novinara koji su me zvali kao ravnateljicu Zavoda, da grad nesnosno smrdi i o čemu se radi, je li to posljedica početka sanacije Karepovca. Tada sam prvi put čula da je počela sanacija Karepovca. Tada sam pogledala ono što smo u tom trenutku mjerili, a to je sumporovodik za čije je mjerenje aparat instaliran na Karepovcu već dvije godine. Samo sam na temelju tog podatka rekla da nema nikakvog razloga za strah, da je taj plin u istim vrijednostima kao i ranije. A pretpostavljala sam da su neugodni mirisi normalna stvar na samom početku. Međutim, to se produžilo i kasnije i traje još uvijek, tako da je sad to postalo zabrinjavajuće", kaže Ninčević, koja ne bježi i od svoje odgovornosti.

"Ja ne mogu biti odgovorna za nešto što ne znam. U trenutku kad sam saznala ja sam to javno i rekla. Moja odgovornost može biti utoliko što su građani donekle izgubili povjerenje u rad institucija koje već gotovo sto godina se brinu o zdravlju ljudi. Moja odgovornost je utoliko što se ostavio dojam da čas pričam jedno, čas drugo. Ali zapravo ja jednostavno nisam imala drugog izbora, u tom trenutku sam imala samo te informacije. Temeljem toga sam se i ponašala", kaže Ninčević, dodajući da je sad sve javno, što joj je drago.

Nada se da će grad ispoštovati današnju odluku da će sve biti javno objavljeno, i projektna dokumentacija i studija utjecaja na okoliš iz 2000. i rješenje iz 2015.