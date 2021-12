Druga sezona projekta Startaj Hrvatska došla je do svoje završnice. Svih osam kandidata potpisalo je ugovore sa SPAR Hrvatska, no samo je jedna kandidatkinja za svoju inovativnu ideju odnijela titulu hit proizvod 2021. godine. To je Maja Fertalić i njezin zdravi snack Nutty BARica.

Nakon što su u prethodnim emisijama svi kandidati predstavili svoje proizvode te uspješno odradili prodaju jedan na jedan uslijedio je veliki trenutak za sve – spoznaja hoće li im SPAR Hrvatska produžiti suradnju te čijih će ruku djelo postati hit proizvod.

''Kad smo pokrenuli projekt Startaj Hrvatska stiglo je na stotinu prijava, ali smo mi vas ovdje odabrali. Vi ste i nama i sebi dokazali da imate perspektivu i budućnost.'', bile su riječi dobrodošlice Helmuta Fenzla, predsjednika Uprave SPAR Hrvatska koji je naglasio kako mu je važno da poduzetnici uspiju isporučiti naručene količine u zadanim rokovima bez podrške SPAR-a koju su do tada imali.

Prva na razgovor s predsjednikom Uprave SPAR Hrvatska stigla je Jelena Gadže sa svojim proizvodima Fruit Moons. Radi se o ručno rađenim grickalicama od cjelovitog voća i orašastih plodova, a nastaju dehidracijom voćnog pirea jabuke iz hrvatskih voćnjaka. Jelena je na ideju svog proizvoda došla kada je radila istraživanje za doktorat. Ostajalo joj je puno soka od šipka te ga nije željela baciti već ga je prenamijenila u voćnu kožu, kako objašnjava svoj proizvod.

Inovativnošću, upornošću, ali i hrabrošću istaknula se, što je SPAR nagradio Ugovorom. ''Ovaj trenutak danas jedan je od onih koji će odrediti vašu budućnost.'', započeo je Fenzl koji joj je uručio Ugovor. ''Savršeno!'', radovala se Jelena koja je dokaz kako se trud isplati.

Startaj Hrvatska finale (Foto: Nova TV)

Nakon voćnih delicija uslijedio je razgovor sa Zvonimirom Kalićem, autorom brenda Croaticanna. Ovaj mladi poljoprivrednik iz Vrpolja sa svojom obitelji prerađuje industrijsku konoplju, a njegovo ulje koje nastaje hladnim prešanjem sjemena konoplje zahvaljujući Startaj Hrvatska našlo se u odabranim SPAR supermarketima te INTERSPAR hipermarketima.

Veliko uzbuđenje, ali i spremnost da prikaže svoj trud Zvonimir je objasnio riječima: ''Obišao sam sve gradove koji su bili ponuđeni što se tiče degustacija, ali sam spreman jednako tako i obići sve druge SPAR dućane, manje možda filijale i baš doći do onih kupaca koji nemaju prilike degustirati ovaj proizvod.''

Helmut Fenzl na trenutak ga je prekinuo simpatično kazavši: ''Ako ćete obići sva prodajna mjesta trebat će vam jako puno vremena. Možda da ipak prije toga još potpišemo ugovor, prije nego što obilazite sve naše poslovnice.''

Zvonimir nije skrivao oduševljenje, ali ni zahvalnost što mu je Spar Hrvatska iskazao povjerenje i pristao ostati partner.

EKIPA Kombucha koju čine sjajna četvorka Mario Likar, Almira Tumpap, Roko Romić i Zdravko Džeba proizvode blago gaziran napitak koji nastaje prirodnom fermentacijom zelenog i crnog čaja.

Na ovu nesvakidašnju ideju su došli zahvaljujući poznanstvu Almire i Marija koji su putovali svijetom te iskušavali ovo piće, a dodatni poticaj zasigurno je bila činjenica da je Almira, inače Filipinka, još kao mala s obitelji spravljala kombuchu.

''Koliko se veselimo toliko se i bojimo razgovora s gospodinom Fenzlom i nadamo se da će biti blag prema nama.'', bilo je mišljenje Roka, ali i cijele EKIPE koja je s nestrpljenjem željela čuti što im predsjednik Uprave SPAR Hrvatska ima za reći.

''Mi smo od one prvotne količine koju smo naručili prodali tek trećinu.'', rekao je Fenzl na što se ova inače vesela ekipa uozbiljila te pokušala objasniti kako je hladnije vrijeme jedan od razloga slabijeg interesa za njihov napitak. ''Mislimo da, bez obzira na to što vaša prodaja nije još bila na toj razini, to nije razlog da ne potpišemo ugovor.'', nastavio je Fenzl što je oduševilo EKIPU Kombucha i dao im dodatan elan za daljnju proizvodnju.

Bračni par Burić, Renata i Mario, još su u prvoj emisiji Startaj Hrvatska, ove sezone, predstavili svoje PA-ŠTA raviole. Njihova ručno rađena tjestenina pripremana s ljubavlju dolazi u tri okusa, a za vesele boje koje ima zaslužni su cikla i domaćih jaja.

Trema, nervoza i neizvjesnost osjećaji su koji su prožimali Renatu i Marija prije, ali i tijekom razgovora s Helmutom Fenzlom. ''Vaš napredak je bio nemjerljiv, ja bih još samo rekao da smo u tom periodu imali jako puno glavobolja, sve je bilo u zadnji čas.'', rekao je Helmut aludirajući na njihovo kašnjenje s isporukom i nepravovremeno javljanje. ''Nažalost smo se morali spotaknuti da bi i brže naučili neke stvari.'', pokušala se opravdati Renata, no Helmut ih je upozorio kako moraju naučiti samostalno funkcionirati bez vanjske podrške. Veliku napetost ipak su prekinule riječi ohrabrenja: ''Za vas nema natrag i mi ćemo biti s vama. Hoćemo potpisati sad ugovor?'', upitao ih je, a bračni par Burić spremno je odgovorio: ''Naravno!''.

Još je jedan bračni par bio dio druge sezone Startaj Hrvatska. Marija i Damir Čulo i njihov brend 7STARS kupcima SPAR-a Hrvatska i INTERSPAR-a priuštili su sedam posebnih, originalnih slatkih proizvoda. Njihovi smrznuti deserti rađeni su ručno - od kreme, biskvita ili ukrasnog čokoladnog sloja.

No do polica SPAR-a bio je dug put u kojem je Marija bila na korak do odustajanja. Na pitanje kako je odlučila ostati ustrajna spremno je odgovorila: ''Shvatila sam da bi moje odustajanje značilo da ću djeci pokazati da se u životu nekad odustaje. Nisam to htjela jer ih baš učimo da uvijek idu stvarno do kraja i da se maksimalno potrude.'' Na te riječi nitko nije mogao ostati imun, a nakon njih uslijedio je Helmut Fenzl sa svojom objavom koja je oduševila ove drage Slavonce: ''Vaše slastice su vrlo atraktivne i vrlo se dobro prodaju zato mislim da je sada vrijeme da potpišemo ugovor.''

Obiteljski posao, ali i ljubav kćeri i majke utkan je i u proizvode Melli Aromatica. Snježnobijeli omekšivač i deterdžent za pranje rublja s blagim mirisom pamuka ekološki su proizvodi mame Vesne Sirovine i kćeri Ivane Grčić. Njih su dvije tijekom cijelog projekta Startaj Hrvatska bile zajedno, no nažalost na razgovoru s Helmutom Fenzlom Vesna nije mogla biti prisutna zbog zdravstvenih razloga. ''Danas je moj zadatak da odradim ovo kako treba.'', rekla je Ivana.

Razgovor s predsjednikom Uprave SPAR Hrvatska nije prošao očekivano. Ivana je ušla samouvjereno u velikoj želji za Ugovorom, no na pitanje što ako ga ne dobije nije imala tako spreman odgovor.



''Možda se onda ne vraćam u Hrvatsku, nego tražim drugi posao i možda onda ovo za nas znači kraj Melli Aromatice, kraj poslovanja s mamom.'', bio je njen odgovor kakav Helmut nije očekivao: ''Ako gledam druge kandidate tu sam siguran da svatko od njih bi nastavio svojim putem.'', upozorio ju je, ali i rekao kako unatoč manjoj količini prodanih proizvoda njihova brenda ''Melli Aromatica'' ima svoje mjesto u SPAR-ovom asortimanu, ali on je nišni proizvod i mi ga vidimo samo u INTERSPAR-u. Stoga ćemo biti uz vas i zato vam i želim da osobno sazrete, ne samo na poslovnom putu.'' To je značilo kako su Ivana i Vesna dobile dodatnu poslovnu priliku.

Maja Fertalić sa svojim je brendom Nutty by Maja osvojila srca mnogih. Njezina osobna priča i zdravstveni razlozi potaknuli su je za izradu Nutty BARica, prirodnih snack pločica bez aditiva, palminog ulja i dodatnih šećera i soli.

O njihovoj popularnosti svjedoče i riječi Helmuta Fenzla: ''Jako se dobro prodaje. Čim mi popunimo police za čas se ponovno isprazne'', rekao je Mariji koja je priznala kako joj to puni srce.

Njezin sjajan proizvod, odlična prodaja, ali iskorak koji je napravila nabavkom novih strojeva i opremanjem pogona njezinih su ruku djelo učinili Hit proizvodom 2021. godine.

''Svo znanje sam utukla u ovaj projekt i zajedno s potporom koju sam dobila od vas sam učila i nadam se da sam nešto savladala od toga.'', rekla je Maja predsjedniku Uprave SPAR Hrvatska koji se njoj zahvalio riječima: ''Šteta što nemamo više takvih poput vas.''.

Posljednja na razgovor s Helmutom Fenzlom išla je Brankica Borović. Po kćeri Viktoriji nazvala je svoj brend prirodne kozmetike kojoj je baza magareće mlijeko. U Viktoria prirodnoj kozmetici

zanimljiv je proces njezina nastajanja koji je unutar zatvorenog kontroliranog lanca s obzirom na to da Brankica u mjestu Radučići, gdje živi, ima farmu magaraca, ali i opremljen laboratorij.

Njezin razgovor s Helmutom Fenzlom trajao je najkraće, ali i najkonciznije. ''Jeste ponijeli kemijsku?'', upitao ju je, a potom i dodao: ''Evo vam kemijska i evo vam ugovor.''. Brankica je ostala pozitivno iznenađena, a Fenzl je rekao kako je o njoj čuo kako je vrlo profesionalna, organizirana te da radi sa srcem.

Zaključak ovog sjajnog, edukativnog i inspirirajućeg projekta, Startaj Hrvatska, možemo pronaći u riječima Žane Lovrić, direktorice nabave prehrane & NF1 SPAR Hrvatska: ''Hvala vam na predobroj suradnji, interesu, motivaciji i fleksibilnosti koju ste pokazali tijekom cijele ove godine. Zajedničkim radom smo pokazali da se uspjeti može!''

Emisija Startaj Hrvatska prati osam poduzetničkih priča i osam odličnih proizvoda koje je Nova TV zajedno sa SPAR Hrvatska odabrala među stotinama prijava pristiglih na projekt Startaj Hrvatska. Oni koji se pokažu doraslima ovome izazovu potpisat će ugovor sa SPAR Hrvatska, ali samo jedan proizvod, onaj najuspješniji u kontekstu proizvoda, ali i razvoja poduzetnika te s najboljim prodajnim rezultatima, postat će Hrvatski hit-proizvod 2021. godine te zauzeti posebno mjesto na policama svih INTERSPAR i odabranih SPAR trgovina diljem Hrvatske.

