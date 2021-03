USKOK je proveo istragu protiv sanitarne inspektorice zbog sumnje da je zlouporabila položaj i ovlasti.

Protiv sanitarne inspektorice Državnog inspektorata USKOK je proveo istragu zbog sumnje u zlouporabu položaja i ovlasti te pomaganje u zlouporabi položaja i ovlasti.

Sumnja se da je inspektorica (57) u razdoblju od 25. studenoga 2020. do 10. veljače 2021 u Zagrebu, trebala provoditi inspekcijske nadzore i poduzimati mjere u slučaju da je utvrdila prekršaje, no to nije činila, priopćio je USKOK.

Naime, inspektorica u tri navrata nije poduzimala mjere protiv ugostiteljskih objekata koji su radili protivno odluci o nužnim epidemiološkim mjerama, a čak je i sama koristila njihove usluge, pogodujući tako pojedinim trgovačkim društvima.

Sastavljala je i zapisnike o obavljenom inspekcijskom nadzoru, iako ga nije stvarno provela. Također, dva puta nije napravila zapisnik o utvrđenim prekršajima i procesuirala ih.

Podijelili zaradu

Osim toga, sumnja se i da je od kraja siječnja do kraja veljače ove godine tijekom nadzora u jednoj ljekarni našla sredstava bez važećeg odobrenja Ministarstva zdravstva. Utvrdila je da je trgovačko društvo, koje je te proizvode stavilo u prodaju, istog dana podnijelo nepotpun zahtjev za njihovom registracijom i otišla u inspekcijski nadzor tog društva. Pritom je sinu odgovorne osobe rekla da, ako navedene proizvode ne registrira u roku od osam dana, može dobiti kaznu u iznosu od najmanje 60.000 kuna.

Rekla mu je da ga može uputiti na osobu koja će mu riješiti svu dokumentaciju potrebnu za odobrenje, na što je on pristao. Tako ga je povezala s drugom osobom obuhvaćenom u ovom istragom, 39-godišnjim vlasnikom drugog trgovačkog društva, s kojim je prethodno dogovorila da će ona osobno napraviti potrebnu dokumentaciju za ishođenje dozvole, a 39-godišnjak će za to tražiti 2000 eura koji će međusobno podijeliti.

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv inspektorice.