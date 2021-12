Uskoro će proći 20 godina od osnutka Zavoda za intenzivno liječenje djece u Kliničkom bolničkom centru u Splitu. Od 2018. postali su Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijsku hitnu medicinu. Svakodnevno spašavaju živote - od onih najmlađih pa sve do adolescenata od 18 godina.

Zavod za intenzivno liječenje djece u KBC-u Split 28. prosinca proslavit će 20 godina postojanja! Tim liječnika, dječjih intenzivista i medicinskih sestara danonoćno paze na sve pacijente - od novorođenčadi pa sve do adolescenata.

"Ovi ljudi su vam najbolji na svijetu. Dječja intenzivna je jako uska specijalnost. Godine i godine su to učenja, usavršavanja i nadogradnje znanja i iskustva. Ovi ljudi nemaju radnog vremena. Dolaze i bez da ih se pozove i ništa ne traže za to. Divni su to ljudi, a cijela služba je tako dobro organizirana kao nigdje u Hrvatskoj. Ljudi koji ovdje rade imaju ogromno srce", rekao je za Slobodnu Dalmaciju Julije Meštrović, ravnatelj KBC-a Split.

Zavod je osnovan doslovno iz ničega. Do tada su se teško bolesni i mali pacijenti liječili na odjelu za intenzivnu skrb za odrasle, što je bio veliki deficit Klinike za pedijatriju.

"Uvidio sam težinu problema i nakon završetka specijalizacije posvetio sam se intenzivnom liječenju djece, odnosno hitnim stanjima intenzivnog liječenja djece", dodao je.

Nisu imali opremu, osoblje, a ni odjel, ali uspjeli su. U početku su koristili stare monitore i nekoliko respiratora.

"U to vrijeme smo počeli s donacijskom akcijom, gdje je Klinika za pedijatriju s prof. Krželjom dala sve od sebe i okupila jako puno donatora. Skupilo se oko milijun i pol maraka tada, a sjećam se da je među donatorima bilo puno umirovljenika, koji su davali po pet, deset kuna, koliko su mogli, no dali su ih iz srca. Zato danas, 20 godina poslije, želim svima njima poručiti da se isplatilo, da ih nismo iznevjerili, da je stvoreno nešto zaista veliko koje nam vraća višestruko", objasnio je ravnatelj.

Godine 2018. Zavod je postao Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijsku hitnu medicinu.

"Ovo je naš poziv, naš cijeli život, koji se sastoji od obiteljskog dijela i radnog dijela. Svi smo posvećeni ovom pozivu jer smo tako htjeli, svjesni da skrbimo o najvulnerabilnijoj populaciji, najteže bolesnoj djeci, životno ugroženoj, koja zahtijevaju najintenzivniju skrb od subspecijalista dječjih intenzivista. Bude teških trenutaka, kada gubite dijete, kada se obitelj djeteta ruši od emocija, a i vama se tad ruši cijeli svijet", naveo je te dodao da ima i lijepih trenutaka - tada "imate osjećaj da vam netko daruje čitav svijet".