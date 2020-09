Stanovnike Istre razljutio je plan MUP-a kojim bi se policijske postaje u Bujama i Buzetu zatvorile.

Vijest da bi se vrata policijskih postaja u Bujama i Buzetu mogla uskoro zatvoriti, šokirala je mještane oba grada. Razlog je racionalizacija troškova.

"Pa sigurno se neću osjećati sigurno, fala bogu, ako policije neće biti. To je velika sigurnost!“, kaže Ivan iz Buzeta.

"To je toliko za ne vjerovat da mislim, meni to izgleda kao neki trik, da to jednostavno nije istina, treba protestirati, to se ne može ukinuti“, smatra Mile.

No, po prijedlogu Ministarstva unutarnjih poslova Buje bi trebale pripasti Umagu, a Buzet Pazinu. Ideja je to s kojom se gradonačelnici ovih gradova nikako ne slažu. Napominju da se dovodi u pitanje sigurnost, jer samo lani kroz istarske granične prijelaze Kaštel i Plovanija prošlo je gotovo 20 milijuna putnika.

"Ne trebam niti naglašavati koliko bi to značilo i za sigurnost svih građana, a prvenstveno i gostiju i turista koji svakodnevno dolaze na naše područje“, rekao je Siniša Žulić, gradonačelnik Buzeta.

Iako podaci PU Istarske pokazuju da se na ovom području bilježi tek nešto više od 5 posto ukupnog broja nezakonitih prelazaka državne granice u Hrvatskoj, iz ova dva grada napominju da su postali migrantska ruta.

"Normalno da ako se centar odlučivanja odmakne značajno od mjesta gdje se stvarne akcije dešavaju, da će to sve skupa, sve te operacije mogu biti ugrožene“, kaže Fabrizio Vižintin, gradonačelnik Buja.

No, ministar smiruje situaciju, o svemu se još samo razgovara, a i ako do toga dođe, potez je to koji ne ide nauštrb ni građana, ni sigurnosti , a ono što se povećava je operativnost.

"Više policijskih službenika na terenu, manje u administraciji i manje na rukovodnim mjestima, pogotovo u manji policijskim postajama", kaže ministar unutarnjih poslova, Davor Božinović.

