Novi vizualni identitet Grada Zagreba, odabran putem javnog natječaja koji je provelo Hrvatsko dizajnersko društvo, predstavljen je u ponedjeljak, a prvu nagradu osvojio je koncept "Slobodan čovjek u slobodnom gradu", čiji su autori Boris Malešević, Katja Malešević i Feđa Vukić.

"Rješenje artikulira identitet Zagreba kao otvorenog, vedrog i ponosnog grada, te omogućava kvalitetniju komunikaciju prema građanima i posjetiteljima", priopćili su iz Ureda gradonačelnika.

Ocjenjivački sud u sastavu Ira Payer, Nina Bačun, Tom Dorresteijn, Luka Korlaet i Luka Thumm jednoglasno je ocijenio kako pobjednički rad predstavlja strateški čvrst temelj za vizualni identitet grada, spajajući njegovu bogatu tradiciju sa suvremenim dizajnerskim pristupom.

Predsjednica ocjenjivačkog suda Ira Payer naglasila je kako rješenje uspješno balansira prošlost i suvremenost te omogućava jasnu i dosljednu komunikaciju grada.

Od kada je jučer predstavljen novi vizualni identitet pa do danas, internet su već preplavile brojne reakcije. Čini se da svatko ima mišljenje je li novi vizualni identitet dobar ili loš. Mišljenja su izrazito podijeljena.

Krenule su i fore po društvenim mrežama. Izdvojili smo neke.

New logo of city of Zagreb looks like someone forgot to send linked files and fonts pic.twitter.com/RA7yBXppCr