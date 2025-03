Uživajte u suncu, evo gdje će ga biti najviše! Prognozu donosi Ivan Čačić

Glavninu europskog kontinenta, uključujući i našu zemlju, pokriva jaka anticiklona unutar koje se zadržava suh i stabilan zrak. Tako će biti i veći dio tjedna. U srijedu će se anticiklona svojim rubnim dijelom proširiti na jugoistok Europe. To će iznad naših krajeva ujednačiti tlak zraka pa će vjetar posvuda oslabjeti.

Od srijede od jutra posvuda sunčano pa i vedro, mjestimice s kratkotrajnom jutarnjom maglom. Ujutro u unutrašnjosti vrlo hladno uz najniže vrijednosti od -8 do -3 Celzijeva stupnja. Vjetar će biti neznatan ili će posve izostati pa će ponegdje biti jakog mraza, na što upozorava i Meteoalarm. Na moru ujutro hladno mjestimice još uz umjerenu, podno Velebita i na jugu Dalmacije moguće i jaku buru - i najnižu temperaturu od 1 do 5 stupnjeva.

Danju u Središnjoj Hrvatskoj sunčano i toplije nego u utorak, a vjetar slab do umjeren. Najviša temperatura od 10 do 12 stupnjeva.



U istočnim predjelima sunčano, vjetar slab, a temperatura poslijepodne od 9 do 12 stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu sunčano, a vjetar većinom slab. Najviša temperatura od 7 stupnjeva ponegdje u Gorskom kotaru do 13 na moru.

U Dalmaciji sunčano, a vjetar poslijepodne slab do umjeren. Temperatura od 11 do 13 stupnjeva.



Sljedećih dana u unutrašnjosti pretežno sunčano ponegdje s kratkotrajnom maglom. U subotu s jugozapada porast naoblake, pa uglavnom u gorskom području može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren. Temperatura u porastu i to najviše poslijepodne. Ujutro do petka ponegdje mraz, osobito u četvrtak.



Na Jadranu pretežno sunčano. Ujutro ponegdje kratkotrajna magla. U subotu porast naoblake, a zatim ponegdje kiša. Od petka poslijepodne jugo u jačanju, osobito u subotu kad će biti i jako do olujno. Temperatura u porastu.

Za vikend posvuda razmjerno toplo. U drugom dijelu subote na Jadranu i u gorskom području ponegdje kiša. a u nedjelju kiše će mjestimice biti i drugdje, osobito na Jadranu gdje će biti i vrlo vjetrovito uz jako i olujno jugo.

