Još jedan hladan tuš onima koji često prolaze Remetinečkom cestom u Zagrebu. Dio te ulice od ulice Ive Robića do kružnog toka Remetinec bit će zatvoren za sav promet od srijede do ponedjeljka.

Od 7 ujutro u srijedu, 8. kolovoza 2018. do ponedjeljka 13. kolovoza 2018. u 4 sata, bit će zatvoren dio Remetinečke od ulice Ive Robića do kružnog toka Remetinec.

''Za potrebe izvođenja radova sanacije dijela kolnika, Remetinečka cesta na dijelu od ulice I. Robića do kružnog toka Remetinec, od srijede 08. 08. 2018. godine od 07,00 sati do ponedjeljka 13. 08. 2018. godine do 04,00 sata, bit će zatvorena za sav promet.

Obilazni pravac za vrijeme navedenih radova bit će: Remetinečka cesta - Ive Robića – V. Vukova – Jadranska avenija i obratno'', priopćili su iz Grada Zagreba.