Nakon verbalne paljbe, u subotu zatišje na relaciji Ured predsjednika - Ministarstvo obrane.

Ministar Mario Banožić za Dnevnik Nove TV tek poručuje da čeka - što će pokazati rezultati inspekcijskog nadzora i je li svojim odlukama šef vojske, čiju je smjenu tražio, kršio zakon.

A ekipa Dnevnika Nove TV je posegnula u arhivu kako bi pokazali tko je kome i u kojim situacijama bio lojalan, ali i da na probleme koji ih sada žuljaju - nisu reagirali ranije.

Nije prvi put da je vojni vrh otvoreno "zaratio". Ali nikad ovako žestoko.



Usred političke svađe našao se šef vojske - čija se smjena tražila nakon što je požeški protokol ekspresno promijenjen. A ministar obrane za govornicom je ušutkan!

"Pitao sam načelnika nekoliko puta zašto to radi - rekao je da on to mora i da je to - to", kazao je u petak ministar obrane Mario Banožić.

"Vojska se neće voditi kao HDZ, generalima se neće prijetiti, neće se lagati da mu je general zabranio da govori. Ne! Vrhovni zapovjednik je odredio iz svojih razloga da će danas biti ovako", navodi u petak predsjednik Zoran Milanović.



Dan poslije oštre retorike - muk. HDZ-ov Mario Banožić tek potvrđuje: čeka nalaz glavnog inspektora obrane. Želi preispitati je li admiral Robert Hranj prekršio zakon i imaju li pokriće odluke iz njegova kabineta.



"130 ima sigurnih zapovijedi da je izdao mimo zakona, mimo odluke ministra!", navodi Banožić.

Epizoda s umirovljenjem brigadira

Među njima je i epizoda s umirovljenjem brigadira Elvisa Burčula, podsjeća Ivana Pezo Moskaljov. Jedan od obrazovanijih časnika - mornar podrijetlom iz Zagorja - dužnost je preuzeo prije više od godinu i pol dana. I dao do znanja da vojnicima s njim - neće biti lako.



Na pitanje hoće li to osobno protresti, admiral Robert Hranj, načelnik Glavnog stožera u veljači prošle godine je kazao: "Ne samo ja! Moramo se svi razletiti u sustavu ne smijemo dozvoliti da neke stvari prolaze!"



Vrijeme prolazi. Vojska uskače u pomoć - gdje zatreba. Rezultati vojnih nabava - sramežljivi. A problemi najčešće - gurani pod tepih. Ili ih se ni ne otvara čak iako su i u predsjednikovoj nadležnosti!



"Svaki dan postavite neko pitanje i kad se netko napije ili prođe kroz žuto, a tiče se vojske - ovaj Ured i ja to nećemo komunicirati. Vojsku ćemo štititi od takvog sitnog skandaliranja", poručio je Milanović u kolovozu prošle godine.

Na popisu uzvanika u Klubu

U jeku afere JANAF i usred karantene - Hranj u društvu Milanovića - iza vrata, na popisu uzvanika u Klubu Dragana Kovačevića.



"Ne mogu komentirati događaje na kojima je bio i Vrhovni zapovjednik", kazao je Hranj u listopadu prošle godine. Koji, uz načelnika Stožera, rijetko progovara o problemima u sustavu oružanih snaga.

Pa i kad se helikopteri kvare. O tome hoće li zatražiti istragu oko remonta helikoptera, Milanović je u svibnju ove godine kratko odgovorio da neće.

Sve do sada je o tome šutio, a Banožić sada želi provjeriti je li Predsjednik vojne resurse koristio - neracionalno.



"Imate otprilike 28 podizanja helikoptera, kao materijalnih resursa koje ja potpisujem financijski u ovoj godini za trošak koji je nastao", navodi Banožić.



Kamogod išao o prijevozu odlučuje osiguranje - odgovarali su dosad s Pantovčaku na kritike.



"Moram otići na Hvar i pet puta se s otoka prebacit na kopno - kako da to napravim? Na luftmadracu?", pitao je Milanović u kolovozu prošle godine.

Mijenjao priču o kokainu

Mijenjao je Milanović ploču i oko skandala s kokainom u vojsci.



"To su izolirani slučajevi, u protivnom ćete implicirati da imamo kokainsku vojsku - što nemamo", rekao je Milanović 21. listopada ove godine.

"Ne smije se to više događati, a posebno da u vojsci imamo ljude koji se bave s raspačavanjem narkotika", naveo je 28. listopada ove godine.

Maske su pale i prije summita NATO-a koji ne prolazi bez trzavica.

Prepirali su se i oko zajedničkog polaganja vijenaca na blagdane.



Na pitanje svađa li se preko ministra Banožića direktno s Vladom, Milanović nije htio odgovoriti u studenome prošle godine.

Ovogodišnja proslava Bljeska prošla je bez verbalnog obračuna, ali red se znao i koji je general uz vrhovnog zapovjednika.



Za razliku od danas, prije šest godina vlada je posve drugačija retorika. Zbog vojnog mimohoda uoči Oluje Milanović se kao premijer sukobio sa svojom prethodnicom.

"Za mimohode uvijek ima vremena", poručila je u svibnju 2015. Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednica RH od 2010. do 2015.



Prije nego su pokazali da su iznad političkih podjela - Grabar-Kitarović se protivila, Milanović inzistirao da parada bude u Zagrebu. Uz poruku da - Vlada ima zadnju riječ!

