Iako su mnogi tvrdili da se iz Europskih fondova ne može sufinancirati ugradnja dizala u stambene zgrade koje ih nemaju, pokazalo se kroz komunikaciju s Europskom komisijom da je to ipak moguće, rekla je u ponedjeljak zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan.

Biljana Borzan je na konferenciji za novinare u Osijeku napomenula da, kako bi se iskoristila ta mogućnost, postoji jedan uvjet koji Hrvatska do sada nije ispunila, a to je uspješnost povlačenja sredstava iz fondova EU.

"Pokazalo se da Hrvatska nije osobito uspješna u povlačenju sredstava iz EU fondova, ali imamo još jednu priliku. Do kraja ove godine Europska komisija će još jedanput napraviti analizu i ako se pokažemo dovoljno uspješni spremni su izmijeniti program kako bismo iduće godine mogli krenuti sa raspisivanjem natječaja za dizala“, rekla je Borzan.

Iznijela je podatak kako na području grada Osijeka ima oko 800 ulaza u višestambenim zgradama visine od četiri do šest katova koje nemaju dizala. Predsjednik Gradske organizacije SDP-a i dogradonačelnik Osijeka Boris Piližota rekao je kako bi za ugradnju dizala u svih 800 ulaza bilo potrebno oko 300 milijuna kuna.

"Sredstvima EU fondova moguće je financiranje u iznosu do 85 posto. Znači kako bi osječki vlasnici stanova u takvim zgradama trebali namaknuti preostalih 15 posto, odnosno 45 milijuna. Budući da je u interesu Grada dizanje kvalitete života sugrađana, Grad bi mogao sudjelovati u sufinanciranju toga projekta u iznosu od pet posto, što je približno 15 milijuna kuna uz uvjet da sve zgrade imaju tehničke uvjete. Slikovito rečeno, to je investicija kao izgradnja dva kružna toka i to u razdoblju od nekoliko godina", dodao je Piližota.

Prema njegovim riječima pozitivni učinci bili bi i kroz zapošljavanje u procesu ugradnje, održavanja, servisiranja dizala , a znatno bi se povećala i vrijednost stana. "Dakle, radi se o višestruko korisnom projektu kako u socijalnom, tako u gospodarskom, ali i komunalnom aspektu“, rekao je Piližota. Borzan je dodala kako je sada na potezu Vlada, odnosno Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova.

"Ono treba poraditi na izmjeni aktualnog Operativnog programa kako bi ovaj projekt makar djelomice ušao u tekuće financijsko razdoblje, a svakako ga treba kvalitetno pripremi za predstojeće financijsko razdoblje koje će trajati do 2027. godine“, zaključila je Borzan. (Hina)