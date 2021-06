U četvrtak se u večernjim satima u Đakovu dogodila potencijalo vrlo opasna situtacija - teretni vlak velikom je brzinom prolazio, a rampa nije bila spuštena.

Rampa na pružnom prijelazu u Đakovu u četvrtak u večernjim satima, nešto nakon 23:20, nije bila spuštena u vrijeme kada je prugom prolazi teretni vlak.

Inače rampu ručno spušta djelatnik HŽ-a, no u to vrijeme iz nekog razloga to nije učinio pa je bila samo puka sreća da na samom prijelazu u to vrijeme nije bilo nikoga.

Prolazak vlaka uz podignutu rampu snimila je reporterka Dnevnika Nove TV Matea Drmić.