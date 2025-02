Jedan od najvećih misterija: Evo zašto svi auti nemaju vratašca za gorivo na istoj strani

Položaj vratašca za gorivo automobila (ako se uopće možete sjetiti gdje se nalazi) ostaje jedan od najvećih neriješenih misterija u automobilizmu.

Izvlače li inženjeri automobilskih tvrtki slamke kako bi odlučili s koje strane automobila idu vratašca za gorivo? Ne — ali bi mogli. Ako ste ikada na benzinskoj postaji zapeli u dugom redu za gorivo i proveli vrijeme pitajući se zašto su vam vratašca za gorivo lijevo (ili desno), ne očekujte jezgrovit odgovor.

Prema Fordovom glasnogovorniku Marku Schirmeru, inženjeri mogu slobodno postaviti vratašca za gorivo na onu stranu automobila koja nudi najlakše pakiranje. I dok bi po jedna sa svake strane bila prilično prktična, vjerojatno nećemo uskoro na automobilima vidjeti dvostruka vrata za gorivo — nema ni mjesta ni potražnje za njima, prenosi Reader's Digest.

"Postavljanje vratašca za gorivo uglavnom je faktor dizajna spremnika za gorivo, lokacije i pakiranja podvozja", rekao je Steve Yaeger iz Nissana.

"Sa svim strukturama i komponentama smještenim ispod vozila, inženjeri bi brzo naišli na ograničenja u pokušaju usmjeravanja cijevi za punjenje na istu stranu na svakom vozilu."

Schirmer kaže da Amerikanci preferiraju vratašca za gorivo na lijevoj strani svojih automobila, vjerojatno zato što im to olakšava pozicioniranje lijevog blatobrana blizu pumpe za gorivo. Iz tog razloga, moguće je da vozači u Ujedinjenom Kraljevstvu, Australiji, Novom Zelandu, Indiji i drugim zemljama koji voze lijevom stranom ceste daju prednost desnim vratima za gorivo. Ali ništa ne potvrđuje da su preferencije vozača faktor.

Postoje propisi o tome gdje bi vratašca za gorivo trebala biti postavljena, ali oni ne određuju desnu ili lijevu stranu automobila. Trenutni propisi koji se odnose na sustave goriva u automobilima zahtijevaju da otvor za punjenje bude na najširem dijelu automobila, unutar bilo koje zone gužvanja, i zaštićen od kapanja na vruće dijelove ispušnog sustava ili električne žice.

Neki navode argumente "ravnoteže", sugerirajući da kada bi svi automobili imali vratašca za gorivo na istoj strani, 50 posto pumpi na benzinskoj crpki bi bilo neiskorišteno, a mi bismo svi potrošili još više vremena čekajući u redu za gorivo.

Isto tako, ako se ne možete sjetiti lokacije svojih vratašca za gorivo (a ako smo potpuno iskreni, većina nas će morati odvojiti sekundu i razmisliti o tome prije nego što odgovorimo), jednostavno pogledajte malu strelicu u obliku dijamanta na pokazivaču goriva na vašoj kontrolnoj ploči — pokazuje na stranu automobila gdje su vrata za gorivo. Učinite to prije nego što stanete do pumpe, kako biste izbjegli neugodnost da se morate vratiti u svoj automobil i odvesti do druge pumpe.

