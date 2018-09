"Ovo je odraz našeg društva. To su djeca. Ja sam za njih ozbiljan čovjek, a relativno sam mlad. Treba se čitavo društvo dignuti na neku drugu razinu pa će nam i djeca biti drugačija. Sve kreće od kuće", poručio je zapovjednik splitskih vatrogasaca, nakon incidenta na Poljudu u kojem je teško ozlijeđen jedan od vatrogasaca.

Topovski udar odjeknuo je Poljudom, a u tom huliganskom ispadu na Poljudu stradao je vatrogasac. U subotu navečer je operiran. Stabilno je, kaže, ali još u šoku.

"Na ruci će bit posljedica, došlo je do gubitka određenih dijelova ruke, taj udar je njega bacio i mi ćemo još vidjeti, istražujemo što je oštećeno, najviše pažnje smo posvetili prema organima sluha", rekao je Ivan Utrobičić iz Zavoda za plastičnu kirurgiju, KBC-a Split.

"Skoro svaki derbi imamo ovakav slučaj i to je tako"

O trenutnom stanju ozlijeđenog vatrogasca s Ivanom Kovačevićem, zapovjednikom JVP Split, razgovarao je reporter Dnevnika Nove TV Mario Jurič.

Kovačević je izrazio nadu da daljnjih komplikacija u oporavku ozlijeđenog kolege neće biti te dodao da je ozlijeđeni vatrogasac "dobro koliko to može biti".

"Skoro svaki derbi imamo ovakav slučaj i to je tako", kaže Kovačević, sliježući pritom ramenima. Rekao je da i sam ima ožiljak od bengalke iz 2001. godine. "Posljednjih pet-šest godina, jedan do dva vatrogasca stradaju na derbijima", naglašava.

Na pitanje što poručuje Torcidi, Kovačević kaže da u svakoj skupini ima neodgovornih pojedinaca. "Naravno, nije ni njima drago, ne možemo to generalizirati i osuđivati, toga će uvijek biti, ali svi skupa trebamo nešto napraviti, sjesti i vidjeti kako da tog bude što manje", poručio je vatrogasni zapovjednik JVP-a Split.

Kovačević ne ističe nikog kao najdogovornijeg za to što se dogodilo vatrogascu, već kaže da je to splet "nespretnih i nesretnih" okolnosti. No, na konkretno pitanje - klub ili pojedinci, daje jasan odgovor. "Ma to su pojedinci", kaže.

Kovačević kaže da njegov ozlijeđeni kolega neće tužiti Hajduk. "Nema od toga ništa. Utakmica će uvijek biti, toga će uvijek biti, mi ćemo uvijek dežurati", poručuje.

"Ovo je odraz našeg društva. To su djeca. Ja sam za njih ozbiljan čovjek, a relativno sam mlad. Treba se čitavo društvo dignuti na neku drugu razinu pa će nam i djeca biti drugačija. Sve kreće od kuće", ističe na kraju Kovačević.

Svi suosjećaju, no ništa se ne poduzima

Vrh Hajduka posjetio je vatrogasca. Priopćili su kako suosjećaju s njim te žale zbog ružnog događaja. Pitanje odgovornosti Hajduka i propusta u organizaciji utakmice - ne spominju. Kao ni činjenicu da će zbog izgreda svojih navijača opet platiti kaznu. Tijekom utakmice kamenom je pogođen i igrač Hajduka Đurčo. Hajduk ne želi stati pred novinare. Izjava nema.

"Gospođa Margaret Tacher je u Engleskoj preko noći dovela sve u red. Dakle, da se ne pravimo pametni, postoji recept, treba ga primjeniti", kaže Ljubica Tomić iz Splita.

Policija još traga za osobom koja je ozlijedila vatrogasca. No, bilo je i drugih privedenih.

"Privedene su 34 osobe uglavnom zbog pirotehnike, osam osoba je privedeno zbog posjedovanja pirotehnike. Dvije osobe ssmo već u subotu doveli na Prekršajni sud u Splitu uz odgovarajući optužni prijedlog", rekla je Ana Čepić, glasnogovornica PU Splitsko-dalmatinske.

Kako je topovski udar završio na tribini - nitko ne otkriva. Torcida o svemu šuti. Sve je osudila i Državna uprava za zaštitu i spašavanje. Žaljenje zbog nemilog događaja kojem nije mjesto nigdje pa ni na nogometnoj utakmici, izrazila je i udruga Naš Hajduk, a vatrogascu poželjeli brz oporavak. Osudili su i izrazili žaljenje zbog gađanja igrača Hajduka kamenom u glavu.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr