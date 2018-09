Vatrogasac splitske Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Tomislav Biuk (46), teže ozlijeđen u eksploziji 'topovskog udara' na stadionu Poljud na utakmici Dinama i Hajduka, nakon operacije u splitskom KBC-u gdje su mu sanirane ozljede na šaci i desnom kažiprstu, u nedjelju je u boljem stanju, no ostat će u bolnici.

Kako se doznaje iz splitskog KBC-a, ozlijeđeni vatrogasac će do daljnjega ostati u bolnici da mu se zdravstveno stanje ne bi zakompliciralo. Nastradali su mu bubnjići zbog čega slabo čuje, razrezan mu je dlan, nedostaje mu komad kažiprsta, dva susjedna prsta su u hematomima, no srećom nisu oštećene kosti zbog čega bi krajnja dijagnoza trebala biti nešto povoljnija.



Njegove kolege iz splitskog JVP-a kažu kako im je iznimno žao što se sve to dogodilo baš njemu koji je i sam od malih nogu navijač Hajduka.



Nastradali Tomislav Biuk (46) iskusan je vatrogasac koji je godinama na Poljudu tijekom različitih utakmica pokupio na tisuće komada pirotehničkih sredstava, a stradao je jučer kada je s tribina doletjelo pirotehničko sredstvo u blizini reklama, a u pokušaju da ga odbaci 'topovski udar' je eksplodirao i teško ga ozlijedio.



Vezano za unošenje tako opasne pirotehnike na poljudski stadion, dobri poznavatelji splitskih navijača neslužbeno navode kako je to teško riješiti zato što se razna pirotehnika unutar stadiona Poljud unosi i nekoliko dana prije utakmice. Skriva se pod sjedalima i brojnim drugim mjestima, a cijeli sportski kompleks vrlo je teško pregledati do u detalje.



Također 'navijači' svašta izmišljaju kako bi izradili razna priručna pa i vrlo jaka pirotehničko sredstvo, a ponekad bengalke vežu s 'topovskim udarom', jakom petardom koja spada u 3. razred pirotehnike. (Hina)