Gorjelo je na nekoliko lokacija, spašavale su se kuće u Perkoviću! Do danas, zračne su snage vatru gasile 37 puta, najviše u Dalmaciji. Osim vodom, gasitelji se protiv vatre bore i besposadnim letjelicama i kamerama. Mogućnost da požar - koji uoče u njegovom začetku brzo i ugase, tako se, kažu, uvelike povećala.

Kuće u zaseoku Ilići u Perkoviću obranjene su u zadnji čas. Požar je lokaliziran u 20 sati. Na požarištu više nema otvorene vatre ni izdimljavanja. Na intervenciji je sudjelovalo 46 vatrogasaca sa 16 vozila, a snagama na terenu pomoć iz zraka pružala su tri kanadera i dva airtractora. Jedna vatrogasna ekipa nadzirat će teren kroz noć.

Požar je planuo kraj željezničke pruge, vatrogasci kažu: uzrok je najvjerojatnije iskrenje vlaka. Kuće su se branile i u ponedjeljak, nedaleko od Danilo Birnja. ''Izgorio mi je maslinik, izgorili su mi voćnjaci, izgorio mi je vinograd'', rekao je Marinko Čvrljak.

''To je najveći požar na prostoru županije u 2021. godini, opožareno je oko 500 hektara, trava, makija, hrastova i grabova šuma'', istaknuo je Darko Dukić, vatrogasni zapovjednik Šibensko-kninske županije. Suha trava i visoke temperature okidač su za požare. Dojave o njima, vatrogasci u Dalmaciji posljednjih dana dobivaju i više puta na dan.

Vatra se nadzire iz zraka, preko besposadnih letjelica, ali i kamera koje su vatrogascima olakšale posao. Jer u realnom vremenu vide gdje je požar buknuo. A građani se pitaju je li to sve slučajno? ''Ja mislim da je to podmetnuto, nije moguće da uvijek dođe slučajno ili da se samo zapali, zašto uvijek plane kad vjetar puše?'', upitao je Čvrljak.

''Imamo jedan slučaj iz 2012. godine, gdje je bila pravomoćna sudska presuda, međutim, sve se to kasnije i zakompliciralo i nije došlo do naplate troškova te vatrogasne intervencije'', pojasnio je Dukić.

A svaka intervencija košta! I plaćaju je građani. Let sata kanadera je sedam tisuća eura, a samo u ovoj godini iz zraka se gasilo 37 požara. Njih najviše, četrnaest, u Šibensko-kninskoj županiji, izvijestila je reporterka Sanja Jurišić u Dnevniku Nove TV.

''Tehničari moraju biti motivirani''

''Letjelo se sa svim raspoloživim zrakoplovima, na tri lokacije. Napravljeno je oko 30 sati i bačeno više od 600 tona vode - klasičan srpanjski dan'', rekao je Tomislav Vacenovski, zapovjednik 855. protupožarne eskadrile. Pojasnio je kako požari nastaju s meteo uvjetima, ali i ljudskim faktorom.

''Kakva će sezona biti, to nažalost ne može nitko reći. Ako sada padnu dvije ili tri malo jače kiše, sve aktivnosti mogu stati. Ako se suša produži - možemo prolongirati gašenje požara do dugo u jesen'', ističe.

Kažu da se pripremaju kao da će biti najgora moguća sezona. ''Da ćemo letjeti kao i danas, cijeli dan. Napraviti više od 30 sati gašenja. Naši tehničari moraju biti motivirani, pripremati naše zrakoplove da budu maksimalno ispravni i da budu spremni kad su potrebni, kao i što posade moraju biti maksimalno uvježbane da optimalno gase požare'', pojasnio je Vacenovski u Dnevniku Nove TV.

No, jedan kanader je na remontu. ''Sve ide planiranom dinamikom. Trenutno u eskadrili imamo dovoljan broj zrakoplova oba tipa. Naši tehničari daju svoj maksimum'', rekao je Vacenovski te pohvalio tim iz zrakoplovno-tehničkog centra iz Velike Gorice koji, kako kaže, promptno na njihov poziv otklone kvarove za koje oni nemaju sposobnost otkloniti ih. No, kaže - to ne utječe na njihov posao.

Više o požarima pogledajte u priloženom videu.

