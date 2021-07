Coca-Cola je u travnju ove godine Hrvatskom Crvenom križu uručila donaciju vrijednu milijun kuna kako bi pomogla u osiguravanju najpotrebnije pomoći građanima stradalih područja.

Veliki potres koji je krajem prošle godine zatresao područje Banovine i prouzročio veliku materijalnu štetu na solidarnost je potaknuo ne samo građane Hrvatske nego i mnogih drugih zemalja. Među njima su i zaposlenici The Coca-Cola Company s područja srednje i istočne Europe koji su prikupili 200 tisuća kuna. Coca-Cola u Hrvatskoj je donaciju udvostručila, a iznos od 400 tisuća kuna gradonačelnici Grada Petrinje Magdaleni Komes i ravnateljici Dječjeg vrtića Petrinjčica Nataši Vidović predali su zaposlenici Coca-Cole u društvu Luke Modrića. Sredstva će biti iskorištena za modularnu dogradnju dječjeg vrtića Petrinjčica koji zbog oštećenja u potresu nije u mogućnosti upisati svu prijavljenu djecu.

Luka Modrić i Coca-Cola u ovogodišnjoj kampanji koja je pratila Euro 2020 promoviraju zajedništvo i timski duh pa je s humanitarnom akcijom zaposlenika Coca-Cole izrazio osobito zadovoljstvo: “Uvijek je lijepo vidjeti da iza riječi stoje i djela. Nakon što je Coca-Cola kao kompanija osigurala financijsku pomoć za ovo teško stradalo područje učinili su to i sami zaposlenici što ima još veću težinu. Moja je karijera vezana uz timski sport, ali zajedništvo je važno i izvan sportskog terena. Uspjehe i lijepe trenutke uvijek je ljepše dijeliti s drugima, a još je važnije imati podršku tima, obitelji i zajednice kada je teško jer neke stvari u životu jednostavno ne možemo postići sami. Mislim da je cijeli svijet bio oduševljen reakcijom naših sugrađana na ovaj potres i stradanje ovdašnjih ljudi te ih je to i same potaknulo na širu uključenost i pomoć jer #ZajednoJeBolje”.

Coca-Cola je u travnju ove godine Hrvatskom Crvenom križu uručila donaciju vrijednu milijun kuna kako bi pomogla u osiguravanju najpotrebnije pomoći građanima stradalih područja. Vrijedna donacija realizirana je kroz potporu Coca-Coline zaklade za filantropske aktivnosti – The Coca-Cola Foundation. Donacija Coca-Cole iskorištena je za nabavku terenskih šatora za distribuciju prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, skladišnog šatora, ručnih viličara za palete za operiranje u skladištima i olakšavanje distribucije pomoći te za obnovu oštećenih i urušenih bunara.



Na donaciji zaposlenika Coca-Cole zahvalila je gradonačelnica Petrinje, Magdalena Komes:„Spoznaja da nismo sami i da nismo zaboravljeni ono je što nam pomaže da i u ovoj iznimno teškoj situaciji zadržimo optimizam i vjeru u bolju budućnost. Život je ovdje i ranije bio težak, a sada osobito. Svaku pomoć neizmjerno cijenimo jer su potrebe goleme. Nažalost, obnova će trajati godinama jer takvi su razmjeri štete, a nama je važno osigurati da se život nastavi, da naša djeca i mladi ostanu ovdje. Modularna dogradnja vrtića omogućit će nam da u vrtić krenu i ona djeca koju sada, zbog ograničenih kapaciteta, nismo mogli upisati, a to nam je važno kako bismo mlade obitelji zadržali u Petrinji“.

Coca-Cola je i prošle godine uz pomoć The Coca-Cola Foundation, donirala značajna sredstva Hrvatskom Crvenom križu. Više od 2,5 milijuna kuna bilo je namijenjeno aktivnostima vezanim uz pandemiju bolesti COVID-19 te za pomoć građanima pogođenima potresom u Zagrebu i zagrebačkoj okolici.