U Domu za starije osobe u Novigradu jedan je korisnik doživio infarkt, a djelatnica doma je njegovu borbu za život fotografirala mobitelom.

Jedan korisnik Doma za starije u Novigradu srušio se u hodniku te ustanove zbog posljedica srčanog udara. U pomoć mu je priteklo šestero djelatnika Doma, dok je čistačica izvadila mobitel i fotografirala cijeli prizor. Dogodilo se to u travnju, no čistačica još uvijek radi u toj ustanovi.

Ravnateljica Doma Ines Mika je za DNEVNIK.hr rekla da se čistačica pravdala da je to učinila kako bi muškarcu "kasnije pokazala kako je to izgledalo". Mika ističe da je čistačica obrisala fotografiju čim ju je upozorila jedna od socijalnih radnica Doma.

''Čistačica nije dobila otkaz, iako bi to bilo idealno. Dobila je samo ukor, jer nam je problem manjak radnika u Domu'', objasnila je Mika.

"Inače dobro radi, nema nikakvih ispada. Bila sam iznenađena. Nekako mi je za očekivati da netko tko radi s ljudima ima izraženu empatiju, ali očito nismo svi isti", smatra ravnateljica.

Slučaj je u medijima završio nakon što im je informaciju poslala druga djelatnica Doma. Da se Ravnateljicu pita i ta bi osoba ostala bez posla. "Otvorila je mail kako bi to poslala novinarima, a nakon toga mail više nije u funkciji", rekla je Mika, dodajući da je to bilo izuzetno nekorektno. "To je rušenje ugleda i takvoj osobi bi isto trebalo dati otkaz", kaže ravnateljica.

Iako je infarkt iz travnja preživio, 70-godišnji umirovljenik ipak je preminuo ovu srijedu. "Nešto se u ljudima promijenilo, možda je post-COVID. Svjedočimo sve više da ljudi snimaju prometne nesreće, tučnjavu u školi i slično, umjesto da jedni drugima pomažemo", zaključila je ravnateljica.