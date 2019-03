Noćas je zapaljen Otvoreni ormar u koji su građani mogli donijeti robu za one najpotrebitije. Filozofija Otvorenog ormara bila je jednostavna: "Višak donesi, potrebno odnesi". Sada je Otvoreni ormar zapaljen.

Trgovina koja je funkcionirala po humanitarnom principu i koja je pomagala najpotrebitijima zapaljena je u potpunosti.

Otvoreni ormar smjestio se u Martićevoj ulici u Zagrebu, a vlasnica Nataša Šulek u suzama nam je ispričala što se dogodilo.

"Ormar je zapaljen. Izgleda kao da je netko sve polio benzinom i zapalio. Ne mogu prestati plakati. Bili su vatrogasci i policija“, rekla nam je Nataša, koja nije sigurna hoće li nakon ovoga moći nastaviti s pomaganjem i hoće li imati snage sve obnoviti.

U cijeloj priči bila je sama s prijateljicama koje su joj nesebično pomagale slagati i uređivati ormar i odjeću. Bili su tu, naravno, i dobri građani koji su donosili robu za one kojima treba.

Nažalost, ovo nije prvi put da je Otvoreni ormar zapaljen, no nikada dosad to nije bilo u potpunosti. I nikada toliko da bi ih omelo da nastave s radom. Sada vlasnica Otvorenog ormara više u to nije sigurna.

Zagrebačka policija potvrdila je dojavu o požaru nadstrešnice s odjećom između 3:30 i 4 sata ujutro. U požaru nije bilo ozlijeđenih, potvrdili su nam u policiji.

U Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba rekli su nam da su na intervenciju pozvani nešto prije 4 sata ujutro. Na teren je izišlo 9 vatrogasaca s dva vozila. Vatra je ubrzo ugašena, rečeno nam je u JVP-u Grada Zagreba.

O uzrocima požara i o tome je li podmetnut nitko nije želio nagađati.

Fotografije zapaljenog Otvorenog ormara Nataša je objavila na stranici na Facebooku.