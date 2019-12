Na blagdanskim stolovima sve je više domaćeg pjenušca. Iz godine u godinu prodaja pjenušaca u Hrvatskoj raste, pa raste i broj proizvođača.

Vrbnik i okolica na otoku Krku jedno je od najpoznatijih otočnih vinorodnih područja u Hrvatskoj. Tradicija proizvodnje vina ovdje je višestoljetna, a i pjenušci su se ovdje davno proizvodili.

"Mislim da nećemo pogriješiti ako Primorje odnosno Kvarner nazovemo hrvatskim Champagneom. Imamo dovoljno podataka koji idu u prilog tome da su se pjenušci u ovom kraju proizvodili barem nekoliko stotina godina", rekao je vinar Anton Katunar.

Hrvati u prosjeku piju dva decilitra pjenušca na godinu, dok Francuzi i Nijemci troše više od pet litara. Ta se navika sporo mijenja.

"U sjevernoj Italiji i Austriji pjenušac i sva pjenušava vina troše se kao zamjena za kavu. Na primjer, dvoje ljudi sjedne u kafić i onda dosta često naruče neko prirodno pjenušavo vino", kaže vinar Toni Katunar.

U Vrbniku je otvoren jedini vinotel, hotel posvećen vinu, na Jadranskoj obali i jedan od rijetkih u Europi. Tu se pjenušci nude uz razna jela.

Jedan od poznatijih krčkih pjenušaca jest i onaj koji godinama dozrijeva ispod mora. "Pjenušac ima dva čepa, jedan plastični, takozvanu bidulicu, i krunski čep od inoksa tako da ne može doći do hrđanja, do otvaranja i do ulaska mora", objasnio je enolog Dominik Gršković.

Sve su traženiji na hrvatskom tržištu domaći pjenušci, pa se i proizvodnja širi. Nedavno je otvoren i zadrugarski podrum, čime je podignuta razina kvalitete vrionog dijela te samo zrenje vina.

Poznato pjenušavo vino iz vinograda nakon prerade postaje traženi pjenušac.

Povijest se, čini se, ponavlja pa će pjenušci iz ovog vinorodnog kraja na Krku kao prije stotinu i više godina opet biti traženi diljem svijeta.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr