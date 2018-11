Svjedočenjem zamjenika ravnatelja policije Željka Prše, u petak je na zagrebačkom Županijskom sudu nastavljeno suđenje Željku Dolačkom, bivšem načelniku zagrebačke službe organiziranog kriminaliteta optuženog za krađu 290 tisuća eura, 640.000 kuna te više od dva kilograma zlata iz sefa u sjedištu zagrebačke policije 2016.

"Počinitelj je morao biti super majstor da bi to mogao učiniti. Nije bilo tragova na prozoru na drugom katu koji bi na to ukazivali pa smo odlučili prvo u 'kući' eliminirati sumnjivce", kazao je Prša koji je imenovan voditeljem radne skupine za taj slučaj. No, voditelj je bio svega dva dana nakon čega je imenovan na novu dužnost.

Prša je tijekom svjedočenja rekao da su na slučaju nestanka novca i zlata iz policijskog sefa u Heinzelovoj ulici, prema protokolu, angažirani policajci izvan PU zagrebačke.

"Tijekom istrage vidjeli su da su šarke na kasi prepiljene, a vidjeli su i čestice plave boje. Stoga su obišli trgovačke centre da vide je li tko kupovao ručnu pilu za metal s plavim listom. Kad su im u 'Bauhausu' u Buzinu rekli da su nedavno prodali takvu pilu, pregledali su snimke s video nadzora i vidjeli da je sličnu pilu kupio Željko Dolački u čiji je sef provaljeno", kazao je Prša sutkinji Maji Štampar Stipić.

"To nam je bila indicija da je on to napravio i da je provala isfingirana" , rekao je zamjenik ravnatelja policije.

Na pitanje optuženog sjeća li se da je sa stola iz njegove sobe uzeo 12 kuverti sa zlatnim nakitom koji je oduzet Miri Čalušiću tijekom kriminalističke istrage, a koje su bile u provaljenom sefu, Prša je odgovorio da se ne sjeća, no "da mu se čini da je to kasnije pohranjeno u sef Zvonimira Petrovića".

''Nije se vodio dnevnik krim istraživanja''

Prša je rekao i kako se, dok je on bio šef tima, nije vodio dnevnik odluka kriminalističkog istraživanja.

Uskok tvrdi kako je smijenjeni načelnik zagrebačke službe organiziranog kriminaliteta od 22. veljače do 3. travnja 2016. godine ''koristeći činjenicu da su mu bili dostupni privremeno oduzeti predmeti iz više kriminalističkih obrada PU zagrebačke, iz prostorije u kojoj su se nalazili oduzeti predmeti otuđio i za sebe zadržao'' gotovo 290 tisuće eura, 640.000 kuna te više od dva kilograma zlata.

Zbog krađe iz policijskog sefa sa svojih su dužnosti tada odstupili ravnatelj policije Vlado Dominić, načelnik zagrebačke policije Goran Burušić i još dvojica zagrebačkih policijskih dužnosnika.

Dolački je uhićen i smijenjen krajem travnja 2016. a 10. lipnja je izašao iz istražnog zatvora nakon što je Uskok ispitao 30-ak svjedoka.(Hina)