U Zagrebu je u tijeku zamagljivanje komaraca. Traje do utorka, 18. lipnja.

Porastom temperature povećao se i broj komaraca. Najviše ih je u području oko Save i Jaruna.

Grad Zagreb priopćio je da se u razdoblju od 10. do 18. lipnja provodi zamagljivanje komaraca, i to provodi po kvartovima u ranim jutarnjim satima (od 4 do 6:30).

Na zamagljivanju radi više tvrtki: Adria grupa, ID90, Eko deratizacija, ID EKO i Sanitacija.

"Adulticidno suzbijanje komaraca provodi se sa zemlje, primjenom uređaja za hladno ULV zamagljivanje s vozila u pokretu", priopćeno je iz Grada.

Na dijelu gustog zelenila i šume primijenjuje se i uređaj za toplo zamagljivanje. U suzbijanju se koristi insekticid registriran i dopušten za tu namjenu rješenjem Ministarstva zdravstva za primjenu u RH, dodaje se u priopćenju Grada Zagreba.



Iz Grada mole građane da se ne zadržavaju (bez prijeke potrebe) na otvorenome u područjima provedbe u vrijeme suzbijanja. Pčelare mole da zaštite pčele u vrijeme provedbe suzbijanja, budući se suzbijanje provodi niskotoksičnim piretroidima.

Dosad je zamagljivanje komaraca provedeno na područjima Gajevo-Staglišće, Horvati-Gredice-Jarun, Ivanja Reka, Jelkovec, Jarun zeleno područje "Trokut", ŠRC Jarun, ŠRC Mladost, Prečko, Petrovaradinska, Retkovec i Resnik. Zamagljeno je i Maksimirko naselje.

U četvrtak će zamagljivanje biti obavljeno u Cvjetnom naselju-Prisavlje, u petak Folnegovićevo naselje i Borovje. Zamagljivanje se nastavlja u ponedjeljak u Trnskom-Park Mladenaca i Sigetu te završava u utorak u Travnom.