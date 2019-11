Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji pokrila je dugove 16 svojih korisnika - djece poginulih hrvatskih branitelja prema Zavodu za mirovinsko osiguranje.

Skandal je razotkrio portal Index, a dug je nastao jer su nastavili primati obiteljske mirovine i kad na njih više nisu imali pravo jer se nisu redovito školovali. Neki od njih mirovine su primali i mjesecima nakon prekida školovanja.

Zaklada je u tu svrhu izdvojila više od milijun i pol kuna. Braniteljska populacija je oko odluke zaklade podijeljena.

Na pitanje novinara jesu li oni trebali znati da nemaju više pravo na mirovinu obiteljsku nakon što su prekinuli svoje školovanje, Miodrag Demo, predsjednik Gradskog odbora za branitelje kazao je: "Oni to jako dobro znaju zakonski i to mislim da je trebalo reagirati odmah ako je i netko htio nešto napraviti reagirati resorno Ministarstvo koje je trebalo to zaustaviti. Da je ovo zaklada donijela to je - kriminalno djelo".

"Zaklada je osnovana od dobiti fonda hrvatskih branitelja. Hrvatski branitelji upravljaju sa svojim novcem i definitivno da će pomoći svojoj djeci i onima najugroženijima kao što to zaklada i radi", smatra Zorica Gregurić, predsjednica Udruge zagrebački dragovoljci branitelji Vukovara.

