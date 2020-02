Otvorenih pitanja Hrvatska ima sa Srbijom i to oko nestalih. No, pomaka u toj suradnji, unatoč svim obećanjima srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića - i dalje nema.

Ipak, zbog nagrade koju jamči novi Zakon o nestalima, neki su odlučili progovoriti. Na mjesnom groblju u Komletincima pokopan je hrvatski branitelj čiji su posmrtni ostaci pronađeni nakon 29 godina. Obitelj ga je tražila duže nego što je živio.

U Vukovarsko-srijemskoj županiji u posljednja tri mjeseca ekshumirano je 11 posmrtnih ostataka. "Budi nadu, čim se čuje da je netko pronađen, prvo što misliš je li moj?", kazala je Spomenka Kušić iz Udruge hrvatska majka iz Vinkovaca.

Terenska istraživanja nastavljaju se na tri lokacije. Jedna od njih je i Ovčara. "Nekad smo mislili barem da mi ih je naći žive, a sad se veselimo kad nađemo kosti", dodaje supruga nestalog branitelja iz Sotina, Matija Kušić.



Na tribini posvećenoj nestalima u Vukovaru, obitelji su iskazale zadovoljstvo intenziviranom potragom. "Unazad ove tri godine dosta je rađeno i dosta je pronađeno. Kopano je i tamo gdje je već navodno kopano", kazala je Manda Patko iz Udruge vukovarske majke.

Najteže doći do informacija

Najteže je doći do informacija. Novi Zakon o nestalima, tvrde iz Ministarstva branitelja, neke je ipak potaknuo da progovore.

"U tom zakonu uveli smo i prekršajne odredbe za ljude koji opstruiraju, ali smo uveli i institut nagrađivanja. Na temelju toga instituta nagrade - već su se počele pojavljivati određene informacije koje su dovele do rezultata", kazao je pomoćnik ministra hrvatskih branitelja Stjepan Sučić.



U najistočnijoj županiji u ovom je trenutku još 526 nestalih. "Iz naše udruge je sad Petričić Antun pronađen, on će sad imati sahranu, a majka prošle godine umrla. To je zlo - što u našoj udruzi 10 godina nije bio ni jedan ukop branitelja u Vinkovcima, a od roditelja je", smatra Spomenka Kušić.

Zločini su počinjeni diljem Hrvatske. Marica iz okolice Osijeka još uvijek traži majku. "To čovjek koji ne doživi ne zna to niti opisati, a teško je to jednostavno i reći. Tu je bol, nestanak, traženja...", opisuje kći nestale civilne žrtve Marica Salaj.

Gotovo tri desetljeća nakon Domovinskog rata, Hrvatska još uvijek traga za 1871 osobom.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr